Місяць навчань раз на рік замість строкової служби: Резніков пропонує змінити військову підготовку

Ворог 10 разів подумає, перед тим, як напасти, коли кожен повнолітній українець буде здатен воювати, вважає міністр оборони Олексій Резніков.

Строкова служба в армії Україні в майбутньому може вже не знадобитися - Резніков / Колаж УНІАН, 59 ОМПБр

У майбутньому Україні, можливо, строкова служба в армії більше не знадобиться. Замість неї можна впровадити спеціальні військові курси, які українці будуть проходити раз на рік протягом місяця. Коли кожен повнолітній громадянин буде здатний тримати зброю в руках, ворог серйозно подумає, перш ніж напасти. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В інтерв'ю LIGA.net він розповів про те, що в Україні потрібно працювати над розвитком культури військової професії. Після перемоги можна змінити підготовку і замінити строкову службу в армії, наприклад, на спеціальні курси, які українці проходитимуть раз на рік протягом 1 місяця.

"На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить у космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. Тому я переконаний, що культура військової професії має стати трендом. Як в Ізраїлі, наприклад. Можливо, строкова служба нам більше не потрібна. Але кожна молода людина у 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай", - зазначив Резніков.

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За його словами, також потрібно розвивати культуру ходіння в тири, щоб люди вміли користуватися вогнепальною зброєю. Реформу слід завершити дозволом на право громадянина офіційно володіти такою зброєю.

"Коли ворог буде знати, що кожен повнолітній українець може дістати з-під ліжка автомат і чинити опір, він 10 разів подумає", - підкреслив Олексій Резніков.

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