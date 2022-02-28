В інтересах України, або будуть послані як корабель: Арахамія назвав РФ умову перемовин

Перемовини підуть або в потрібному Україні напрямку, або як російський військовий корабель - Арахамія / УНІАН

Перемовини щодо вирішення військового конфлікту Росії та України повинні проходити в інтересах української держави. В іншому випадку вони підуть тим же напрямком, куди було відправлено "російський військовий корабель". Про це заявив представник Києва в майбутній дискусії Давид Арахамія.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він коротко підкреслив, що перемовини між Україною та Росією щодо врегулювання військового конфлікту повинні відбутися в потрібному для Києва напрямку. Інакше українська сторона відправить їх за адресою в три літери.

"Перемовини підуть або потрібним Україні напрямком, або як російський військовий корабель", - сказав Давид Арахамія.

Нагадаємо, вранці, 28 лютого, мають відбутися перші перемовини делегацій України та Росії щодо врегулювання військового конфлікту двох країн, спровокованого нападом Москви під приводом так званої "військової операції".

Примітно, що про перемовини з Києвом від Москви домовлявся самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. З ним відбулася розмова у президента України Володимира Зеленського.

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Український гарант Зеленський вважає, що такі перемовини не призведуть до результату.

"Скажу відверто, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують, щоб потім у жодного громадянина України не було ніякого сумніву, що я, як президент, не намагався зупинити війну, коли був нехай і маленький, але все ж шанс", - підкреслив глава держави.