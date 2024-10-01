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У Міноборони почались звільнення: в ОП розкрили два головних завдання

Юлія Закрепа
1 жовтня 2024, 16:43
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Міністерство оборони України зараз є ключовим модератором 2 головних завдань - Подоляк розкрив їх призначення.
У Міноборони почались звільнення: в ОП розкрили два головних завдання
Для чого проводять звільнення у Міноборони / колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про кадрові зміни в Міноборони. Подібні рішення дозволяють Україні постійно вдосконалювати управління.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомив для 24 каналу, що Міноборони є модератором двох основних завдань. Йдеться саме про виготовлення української зброї та швидкі темпи її постачання від партнерів.

Таокж радник голови ОП пояснив, що в перезавантаженні тих чи інших галузей та управлінських вертикалей України немає нічого поганого. Це є нормальним явищем в демократичній державі.

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"Якщо ти приймаєш людину, а її робота не відповідає очікуванням, на які ти розраховував, та є незадовільною, то, безумовно, ти маєш змінювати вертикаль, щоб оптимізувати робочі процеси", - зауважив Подоляк.

Він також розповів, що Міністерство оборони України сьогодні є ключовим модератором 2 головних завдань:

  • Власне виробництво та постачання зброї українського виробництва на поле бою;
  • Максимальне переговорне та логістичне прискорення постачання зброї від партнерів, з урахуванням повільного темпу постачання західної допомоги.

Голова Офісу Президента України наголосив, що темп та день, коли західна зброя надходить в Україну, має суттєве значення. Інтенсивність війни не дозволяє загальмовувати такі важливі дії українських партнерів.

"Тому кадрові зміни - це постійний процес, особливо, у великих управлінських системах. Держава - це велика кількість інститутів, які постійно потребують вдосконалення. Це ефективний стиль управління", - підкреслив Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Нагадаємо, що Рустем Умєров повідомив про звільнення 4 своїх заступників. Він пояснив, що рішення щодо кадрових змін ухвалив у контексті того, що "система Міністерства оборони України - Збройні сили, ГУР і ДССТ - під час воєнного стану є закритим периметром".

Умєров також повідомив, що в Україні мобілізація за рік збільшилася втричі. Глава Міноборони уточнив, що наступним кроком стане реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Зараз відомство вже працює над цим.

Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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