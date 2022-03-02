Коли відбудуться нові переговори України та Росії - поки невідомо - Кулеба

Переговори Росії та України-дата ще не названа / Reuters

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що поки невідомо, коли відбудуться нові переговори з РФ.

"Зараз ми готові до переговорів, але ми ні в якому разі не готові до прийняття будь-яких російських ультиматумів. Коли відбудуться нові переговори - поки невідомо", - сказав Кулеба на брифінгу.

За його словами, вимоги росіян залишаються колишніми. Це те, що озвучив Путін у своєму зверненні перед початком війни.

читайте такожУкраїнці стали символом незламності-ЗеленськийНагадаємо, раніше сьогодні прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація сьогодні, 2 березня, ближче до вечора прибуде на місце нового раунду переговорів і буде готова до зустрічі з представниками України.

Також раніше російські ЗМІ писали, що переговори Росії і України щодо військового конфлікту Москви і Києва можуть відбутися ближче до кінця тижня.

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Переговори Росії та України

28 лютого відбулися перші переговори України та Росії. Радник Голови ВП Михайло Подоляк заявив, що делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили низку рішень. Вони вирушили для консультацій у свої столиці.

Має відбутися другий раунд переговорів.

Представник Росії Мединський сказав, що сторони "знайшли деякі точки, за якими можна прогнозувати спільні позиції".

Наступні переговори повинні пройти на польсько-білоруському кордоні в найближчі дні.

Подоляк підкреслив, що переговори були важкими, але Росія вже не висувала ультиматумів.

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