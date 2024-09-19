'Це дуже непогано': у Зеленського пояснили 'повернення' Шойгу - яка його роль

Радник глави Офісу президенту назвав функції, які зараз виконує Сергій Шойгу на посаді секретаря радбезу та розповів причини його "повернення".

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У Зеленського пояснили "повернення" Шойгу - яка його роль тепер / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Секретар російського радбезу Сергій Шойгу нещодавно відвідав Іран, Північну Корею та Сирію. Можна очікувати, що інтенсивність обстрілів України зросте після цих поїздок. Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Ці країни постачають Росії балістичні ракети, снаряди та інше озброєння, що значно впливає на ситуацію на Донецькому напрямку.

Подоляк зазначив, що Захід усвідомлює допомогу, яку Росія отримує від своїх "союзників", але реагує на це досить спокійно. Візит Шойгу до Сирії та КНДР, ймовірно, став для нього своєрідним поверненням.

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"Він трохи оговтався. Я так розумію, Путін повернувся до концепції шаманізму, тобто вони з шаманами періодично зустрічаються, а організатором цього процесу є Шойгу", – сказав Михайло Подоляк.

Існує ймовірність, що Шойгу отримав гарантії того, що не нестиме відповідальність за масштабну корупцію в своєму оточенні.

"Тому він заспокоївся і починає працювати над поповненням своєї кишені. Це дуже непогано", – додав Подоляк.

Подоляк також звернув увагу на те, що російський диктатор протягом понад 15 років звертається до різних шаманів, старців і містиків, що пояснює, чому Путін живе в ілюзорному світі.

"Чому він себе так поводить? Це ж людина, яка не має базових знань, не має базового інтелекту, і свою інтуїцію, я з сарказмом говорю, будує саме на цих архаїчних конструкторах: шаманічних, зоофілічних, старообіцянських. І це вже не теорія, а практика,– зауважив радник голови ОПУ.

Він зауважив це з іронією, зазначивши, що хоча це не має суттєвого впливу, важливо пам'ятати про роль Шойгу в організації такого "потойбічного світу" для Путіна.

Що відомо про іранські балістичні ракети / Інфографіка: Главред

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Війна в Україні - що відомо про роль Шойгу

нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, візит секретаря Радбезу РФ Сергія Шойгу до КНДР і його зустріч із північнокорейським лідером Кім Чен Ином можуть викликати занепокоєння та свідчити про можливе збільшення військової підтримки Москви з боку Пхеньяна. Північнокорейські озброєння вже використовуються Росією у війні в Україні. Як повідомляє Bloomberg, під час свого другого візиту до КНДР Шойгу обговорив з Кім Чен Ином двосторонні та міжнародні питання.

Китайська народна республіка планує просувати своє бачення закінчення війни Росії проти України, заявив директор Центрального комітету закордонних справ Китаю Ван Ї після переговорів із Шойгу в Санкт-Петербурзі.

Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника генерального штабу РФ генерала Валерія Герасимова у зв'язку з їхньою причетністю до воєнних злочинів в Україні, зокрема атак на енергетичні об'єкти.

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