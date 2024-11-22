Торкнеться не тільки "соціалки": експерт розповів, що буде з Україною без грошей США

За його словами, зараз Україні насамперед необхідно шукати внутрішні резерви.

https://glavred.net/politics/kosnetsya-ne-tolko-socialki-ekspert-rasskazal-chto-budet-s-ukrainoy-bez-deneg-ssha-10616669.html Посилання скопійоване

Що буде з Україною без грошей США / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Як Україні обійтися без фінансової допомоги США

Що чекати українцям у 2025 і 2026 роках

На 2025 рік, судячи з усього, питання з фінансовою допомогою США Україні вирішено, і катастрофи не буде. А ось у 2026-му можливі різні сценарії. У нас є рік, щоб вирішити накопичені питання.

Таку думку озвучив політичний та економічний експерт Тарас Загородній у чаті на Главреді.

За його словами, зараз Україні насамперед необхідно шукати внутрішні резерви.

"По-перше, в країні існує безліч схем, за допомогою яких розкрадається наш бюджет, особливо на ринках тютюну та алкоголю. По-друге, необхідно заробляти гроші. Перш за все, потрібно дати можливість нашим експортерам зброї експортувати свою зброю. Адже багато підприємств простоюють через відсутність замовлень від Міноборони", - вважає експерт.

Загородній упевнений, що якщо дозволити експортерам працювати, вже в перший рік можна отримати 1 мільярд доларів доходу, а внутрішні податки від цього становитимуть близько 200 мільярдів гривень.

"Нагадаю, що в нещодавно обговорюваному законопроєкті, який передбачає підвищення податків, планувалося зібрати додатково 130 мільярдів гривень наступного року. А підприємства могли б принести втричі більше", - зазначив експерт.

Також Загородній підкреслив, що наші підприємства мають бути серед світових виробників зброї. А для цього уряду необхідно зробити низку кроків:

страхування військових ризиків, зокрема самих підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Наприклад, якщо підприємство постраждає від ракетного удару, збитки мають бути компенсовані. Також застраховані мають бути життя і здоров'я працівників цих підприємств;

забезпечення захисту секретності підприємств ОПК. Необхідно забезпечити таємницю даних про комплектуючі, які перетинають кордон. А то зараз через бази даних митниці можна відстежити, що і куди відправляється, де і що знаходиться, скільки чого везуть;

забезпечення довгострокових контрактів. Важливо укладати стійкі контракти й активніше залучати інвестиції. Наприклад, Данія і Швеція готові виділити 500 мільйонів. Такі можливості потрібно використовувати активніше, тоді можна буде обійтися і без фінансової допомоги США.

"Якими будуть наслідки відсутності фінансової допомоги США? Доведеться скорочувати бюджетні витрати. Це може торкнутися "соціалки", зарплат працівників бюджетної сфери, звільнень та іншого, що не буде витягати бюджет", - підсумував експерт.

Військова допомога Україні - останні новини

Нещодавно Європейський Союз із запізненням на півроку передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів і планує підготувати ще кілька десятків тисяч українських військових.

Раніше також у ЗМІ писали, що після нещодавнього дозволу Білого дому застосовувати далекобійну зброю для нанесення ударів углиб країни-агресора Росії президент США Джо Байден санкціонував надання Україні протипіхотних мін.

Напередодні Главред повідомляв, що уряд Британії виділив на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів - понад 9,5 млн доларів. Їх витратять на закупівлю дронів.

Дивіться відео повної розмови Главреда з експертом:

Вам може бути цікаво:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу як експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред