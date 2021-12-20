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Коли Україна може вступити до НАТО, пояснив Зеленський

20 грудня 2021, 15:23

Для цього наша держава повинна посилювати свою міцність у сфері безпеки.

Зеленський розповів, коли Україна вступить до НАТО / Фото president.gov.ua

Україна вступить до Північноатлантичного альянсу тоді, коли НАТО розумітиме, що наша держава може зробити його сильнішим.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, який був проведений за підсумками засідання Люблінського трикутника за участю лідерів Польщі й Литви.

Зеленський наголосив, що Україна повинна стати потужною країною у безпековій сфері.

"Україна (або такі країни, як Україна) будуть в НАТО тільки тоді, коли сам Північноатлантичний альянс зрозуміє, що не НАТО посилює інші держави у сфері безпеки, а інші потужні держави посилюють НАТО", – наголосив глава Української держави.

Російський проєкт договору з НАТО

Нагадаємо, 17 грудня на сайті МЗС Росії був опублікований російський проєкт угоди про заходи забезпечення безпеки РФ і держав-членів НАТО.

Проєкт складається з дев'яти статей, які передбачають відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

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