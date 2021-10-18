До прокачування готовий: першу нитку "Північного потоку-2" завершили заповнювати газом

Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають / Reuters

Одну з двох ниток "Північного потоку-2" повністю заповнили технічним газом. Створеного тиску достатньо, аби почати транспортування блакитного палива, повідомив оператор будівництва Nord Stream 2 AG.

"Станом на 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена",– мовиться в повідомленні на сайті оператора. Водночас пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають.

Згідно з планом і проєктними вимогами, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 мільйонів кубометрів, який:

Забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі;

Дозволить почати транспортування газу надалі.

Оператор також зазначає, що цього тиску досить для того, щоб почати транспортування газу в подальшому. "Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають, повідомили в Nord Stream 2 AG", – мовиться в повідомленні.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG почала заповнювати технічним газом першу нитку СП-2 з 4 жовтня.

"Північний потік-2": останні новини