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До прокачування готовий: першу нитку "Північного потоку-2" завершили заповнювати газом

18 октября 2021, 12:26

Оператор підкреслив, що цього тиску достатньо, аби надалі розпочати транспортування газу.

Північний потік-2
Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають / Reuters

Одну з двох ниток "Північного потоку-2" повністю заповнили технічним газом. Створеного тиску достатньо, аби почати транспортування блакитного палива, повідомив оператор будівництва Nord Stream 2 AG.

"Станом на 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена",– мовиться в повідомленні на сайті оператора. Водночас пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають.

Згідно з планом і проєктними вимогами, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 мільйонів кубометрів, який:

  • Забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі;
  • Дозволить почати транспортування газу надалі.

Оператор також зазначає, що цього тиску досить для того, щоб почати транспортування газу в подальшому. "Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають, повідомили в Nord Stream 2 AG", – мовиться в повідомленні.

Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG почала заповнювати технічним газом першу нитку СП-2 з 4 жовтня.

"Північний потік-2": останні новини

  • "Північний потік-2" – це газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва.
  • Понад 40 євродепутатів вимагали ініціювати розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях і шантажі.
  • Першу нитку "Північного потоку–2" почали заповнювати газом 4 жовтня – це відбуватиметься поступово. Данія дала свій дозвіл на запуск.
  • Попри те, що влада Німеччини схвалює запуск, 9 жовтня регулятор зажадав від оператора доказів про дотримання норм Євросоюзу.
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газопровід ФРН Північний потік-2
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