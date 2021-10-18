До прокачування готовий: першу нитку "Північного потоку-2" завершили заповнювати газом

Оператор підкреслив, що цього тиску достатньо, аби надалі розпочати транспортування газу.
Одну з двох ниток "Північного потоку-2" повністю заповнили технічним газом. Створеного тиску достатньо, аби почати транспортування блакитного палива, повідомив оператор будівництва Nord Stream 2 AG.
"Станом на 18 жовтня процедура щодо заповнення газом першої нитки газопроводу "Північний потік-2" була завершена",– мовиться в повідомленні на сайті оператора. Водночас пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають.
Згідно з планом і проєктними вимогами, нитка наповнена так званим технічним газом в обсязі приблизно 177 мільйонів кубометрів, який:
- Забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі;
- Дозволить почати транспортування газу надалі.
Оператор також зазначає, що цього тиску досить для того, щоб почати транспортування газу в подальшому. "Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають, повідомили в Nord Stream 2 AG", – мовиться в повідомленні.
Як повідомлялося, компанія Nord Stream 2 AG почала заповнювати технічним газом першу нитку СП-2 з 4 жовтня.
"Північний потік-2": останні новини
- "Північний потік-2" – це газопровід для постачання газу в обхід України. 10 вересня 2021 року в Росії заявили про завершення будівництва.
- Понад 40 євродепутатів вимагали ініціювати розслідування діяльності "Газпрому". Компанію звинувачують у ринкових маніпуляціях і шантажі.
- Першу нитку "Північного потоку–2" почали заповнювати газом 4 жовтня – це відбуватиметься поступово. Данія дала свій дозвіл на запуск.
- Попри те, що влада Німеччини схвалює запуск, 9 жовтня регулятор зажадав від оператора доказів про дотримання норм Євросоюзу.