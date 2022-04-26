Історія безжальна до тиранів: Подоляк нагадав про крах Російської імперії

Подоляк висловився про долю Росії / ОПУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк згадав розпад Російської імперії після вступу в Першу світову війну.

"У 1914 році Російська імперія вступила в Першу світову війну. Публіка аплодувала в патріотичному угарі, передчуваючи майбутні перемоги. Ніхто не міг навіть уявити, який крен дасть історія вже за три роки - чим все завершиться для імперії і яка доля спіткає царя", - зазначив Подоляк в Twitter-акаунті

За словами радника глави Офісу президента, в Кремлі з легкістю приймають рішення про обстріл українських міст в "золотих кабінетах", оскільки вважають, що вони вічні, а падіння економіки не позначиться на їхньому добробуті.

"Але історія буває безжальною до авантюр тиранів. Годинник вже почав зворотний відлік", - додав Подоляк.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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