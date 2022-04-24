УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Подоляк перерахував "досягнення другої армії світу" у війні проти України

24 квітня 2022, 13:54

Путін хотів блискавичної перемоги, але зганьбився на весь світ.

false
Подоляк перерахував "досягнення другої армії світу" у війні проти України / соцмережі

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже два місяці незважаючи на те, що нашій країні пророкували поразці протягом трьох днів.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк на своєму Telegram-каналі вирішив підвести підсумок героїчного протистояння українців "другій армії світу".
1. За 60 днів немислимо швидко втратили майже 22 тисячі своїх солдатів (убитими).

2. За 60 днів втратили сімох (за непідтвердженими поки даними – дев'ятьох) генералів.

3. "Російські військові кораблі" ("Москва" в тому числі) навчилися слідувати за правильною адресою.

4. Довели світу (з фото - і відеофіксацією), що росіяни – це синонім масового насильства, вбивства дітей, спалювання трупів мирних громадян.

5. Довели світові, що РФ настільки "багата" країна, що її армія масово краде в українців унітази, собачі будки, ношені речі.

читайте такожПомста за Бучу: бійці ЗСУ "покришили" рашистів з бригади вбивць і мародерів6. Довели світові, що шизофренія буває колективною і безмежною, особливо коли пропаганда вміє називати російських нацистів "визволителями", а терор в іншій країні – "звільненням".

7. Довели світові, що "другі за силою армії" воюють тільки з мирними громадянами і житловими кварталами.

8. Випустили по українських містах 1700 крилатих ракет, в прямому ефірі руйнуючи наш древній Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Чернігів.

читайте такожОкупанти накрили ракетами Луганщину і Дніпропетровщину-багато загиблих і поранених9. Об'єднали Європу в презирстві до росіян і обнулили всіх своїх шредер-курц-лобістів. НАТО швидко розширюється за рахунок фінів і шведів.

10. Домоглися, що весь світ охоче б'є за російський паспорт.

11. Зібрали найжирніші санкції (і тому тепер просто офіційно крадуть чуже) і подали заявку на батл проти Північної Кореї за звання головного світового ізгоя.

12. Стрімко обнуляють російську культуру. Світ презирливо відмовляється від вистав / книг.

13. Зробили Україну глобальним символом свободи і стійкості.

Надалі він має намір продовжувати писати про ганьбу росіян у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не повірили місцевим жителям, що у них в селі є газопостачання, і копали окопи прямо по трубах з газом. Окупанти навіть здивувалися, коли почули, що в селі є газ. Однак потім зі словами "у Росії газу немає" продовжили рити окопи.

Читайте також:

viber
війна в Україні Михайло Подоляк
Реклама
Популярне
Надя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє коханняНадя Дорофєєва вперше розповіла про розлучення з Дантесом, а він побажав їй знайти своє кохання Україну атакують грози і небезпечне явище після ВеликодняУкраїну атакують грози і небезпечне явище після Великодня Прикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від бідиПрикмети на 23 квітня: що не можна робити у Велику суботу і як уберегтися від біди Україна готова вдарити по Кримському мосту – у Путіна вибухнули різким звинуваченнямУкраїна готова вдарити по Кримському мосту – у Путіна вибухнули різким звинуваченням "Я, напевно, люблю": Дантес вперше розповів про свої почуття до Наді Дорофєєвої після розставання"Я, напевно, люблю": Дантес вперше розповів про свої почуття до Наді Дорофєєвої після розставання
Підтримайте Главред

Последние новости

15:13

Евакуація цивільних і обмін військових: Зеленський провів переговори з Ердоганом щодо Маріуполя

14:54

"Вийшов покурити - вбили": могильник розповів нові деталі про звірства окупантів у БучіВидео

14:45

"Найжахливіша Великодня ніч у житті": Катя Осадча пом'янула одеситку та її новонароджену доньку

14:40

Путінській армії нічим наступати: Арестович назвав терміни завершення активної фази війни в Україні

14:26

"Був спійманий, заарештований і допитаний": у Росії "винесли вирок" антипутінському паркану

Реклама
14:05

У Сибіру - масштабні лісові пожежі: їх нікому гасити, військових пожежників відправили в Україну

13:54

Подоляк перерахував "досягнення другої армії світу" у війні проти України

13:47

Путін вже забув про "народ Донбасу" , а світ скоро забуде про росіянмнение

13:43

"Врятувала шапочка з фольги": одеситка розповіла, як дивом вціліла під час ракетного удару окупантів

13:23

Збитому під Черніговом путінському пілоту оголосили про підозру: аж до довічного

13:23

До 2027 року Євросоюз планує відмовитися від поставок російського газуВидео

13:22

Ведучий Холостячки Решетник розчулив кадрами з трьома синами і красунею дружиною

12:52

На Великдень окупанти вбили двох дітей на ДонеччиніВидео

12:42

Чому Володимир Зеленський носить обручку на середньому пальці - у ЗМІ розкрили секрет гаранта

12:25

"Дитина-солдат" Путіна загинула в Україні: італійські ЗМІ написали сльозливу статтю про окупанта РФ

11:53

У Маріуполі снаряд окупантів вбив чоловіка, який направляв російські "Гради" на житлові масиви в 2015 році

11:52

Свиня і собака: Стас Боклан присвятив сатиричну казку російським солдатамВидео

11:28

Росія на межі: чому доля режиму Путіна вирішиться до 9 травнямнение

11:15

Моральний дух і бойова ефективність окупантів падають - британська розвідка

10:52

"Голкою" бійці ЗСУ розклали на молекули три ворожі вертольоти

Реклама
10:50

Є навіть полонені: Арестович розкрив деталі знищення окупантів, які творили звірства в БучіВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 25 квітня 2022: Тільцям - конфлікти, Левам - успіх, Козерогам - важливі звістки

10:28

Можуть вдарити по США та Європі: РФ планує розмістити ракети Сармат в Сибіру

09:55

Окупанти накрили ракетами Луганщину та Дніпропетровщину - багато загиблих та поранених

09:51

Місячний календар на тиждень 25 квітня - 1 травня: найсприятливіші і небезпечні дні

09:37

Глава МЗС Австрії виступив проти членства України в ЄС

09:16

Крах вже близько: як війною в Україні Росія назавжди відігнала від себе всіх союзниківмнение

08:59

В України є лише два виходи: Арестович назвав можливі сценарії завершення війни

08:54

"Путін вірить у числа і дати": історик попередив Україну про маніакальні плани Кремля до 9 травняВидео

08:20

Окупанти підтягнули до кордону Іскандери та будують понтонні переправи

07:50

ЗСУ звільнили 8 населених пунктів на Херсонщині та знищили понад 70 окупантів

07:07

Дістане авіація і Точки-У: Арестович оцінив можливість вдарити по Кримському мостуВидео

06:40

"Хочеться кричати": в Одесі російська ракета вбила молоду дівчину і її 3-річну дочку

06:29

Жест відчаю Москви, або Що стоїть за листом німців про капітуляцію Українимнение

05:00

ЗСУ від Харкова до Херсона можуть завдати удару по армії РФ - на ворога очікує операція "Цитадель"Видео

04:30

Росія погрожує хімічною зброєю в Одесі та звинувачує Україну

04:10

Україну атакують грози і небезпечне явище після ВеликодняВидео

03:37

Військовий експерт пояснив, чому хвиля наступу окупантів може затягнутися

03:07

Ольга Сумська напророчила Україні перемогу: актриса побачила беззаперечний знак

02:35

"Прогнози не дуже хороші": на Зеленського готують замах, таролог назвала терміни

Реклама
02:03

Привітання з Великоднем: душевні картинки і листівки до світлого свята

01:37

Буде як в СРСР і Північній Кореї: економіст описав майбутнє росіян після оголошення дефолту

01:04

Великдень 2022: онлайнтрансляція богослужінь з храмів УкраїниВидео

00:51

Прикмети на 24 квітня: що не можна робити на Великдень і як не потрапити в бідуВидео

00:29

Зеленський поспілкувався з Джонсоном про гарантії безпеки та Росію

00:28

Росія випустила по Україні більшу частину свого ракетного арсеналу - ЗеленськийВидео

00:08

Окупанти мають намір провести колони українських військовополонених на параді 9 травня - АрестовичВидео

00:05

"Бояться навіть мертвих": орки знищили одне з кладовищ в Одесі

23 апреля, суббота
23:43

"Хлопець вийшов в магазин і залишився без сім'ї": моторошні подробиці ракетного удару по ОдесіВидео

23:22

Вибирайте просту їжу: як слід харчуватися в умовах війни

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти