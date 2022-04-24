Подоляк перерахував "досягнення другої армії світу" у війні проти України / соцмережі

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже два місяці незважаючи на те, що нашій країні пророкували поразці протягом трьох днів.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк на своєму Telegram-каналі вирішив підвести підсумок героїчного протистояння українців "другій армії світу".

1. За 60 днів немислимо швидко втратили майже 22 тисячі своїх солдатів (убитими).

2. За 60 днів втратили сімох (за непідтвердженими поки даними – дев'ятьох) генералів.

3. "Російські військові кораблі" ("Москва" в тому числі) навчилися слідувати за правильною адресою.

4. Довели світу (з фото - і відеофіксацією), що росіяни – це синонім масового насильства, вбивства дітей, спалювання трупів мирних громадян.

5. Довели світові, що РФ настільки "багата" країна, що її армія масово краде в українців унітази, собачі будки, ношені речі.

читайте такожПомста за Бучу: бійці ЗСУ "покришили" рашистів з бригади вбивць і мародерів6. Довели світові, що шизофренія буває колективною і безмежною, особливо коли пропаганда вміє називати російських нацистів "визволителями", а терор в іншій країні – "звільненням".

7. Довели світові, що "другі за силою армії" воюють тільки з мирними громадянами і житловими кварталами.

8. Випустили по українських містах 1700 крилатих ракет, в прямому ефірі руйнуючи наш древній Київ, Львів, Харків, Одесу, Дніпро, Чернігів.

читайте такожОкупанти накрили ракетами Луганщину і Дніпропетровщину-багато загиблих і поранених9. Об'єднали Європу в презирстві до росіян і обнулили всіх своїх шредер-курц-лобістів. НАТО швидко розширюється за рахунок фінів і шведів.

10. Домоглися, що весь світ охоче б'є за російський паспорт.

11. Зібрали найжирніші санкції (і тому тепер просто офіційно крадуть чуже) і подали заявку на батл проти Північної Кореї за звання головного світового ізгоя.

12. Стрімко обнуляють російську культуру. Світ презирливо відмовляється від вистав / книг.

13. Зробили Україну глобальним символом свободи і стійкості.

Надалі він має намір продовжувати писати про ганьбу росіян у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники не повірили місцевим жителям, що у них в селі є газопостачання, і копали окопи прямо по трубах з газом. Окупанти навіть здивувалися, коли почули, що в селі є газ. Однак потім зі словами "у Росії газу немає" продовжили рити окопи.

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