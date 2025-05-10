Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

Іноземні лідери поїхали в Москву не заради Путіна: Коваленко назвав справжню причину

Альона Вороніна
10 травня 2025, 14:32
575
Насправді візит іноземних лідерів у Москву на парад – це були робочі зустрічі китайського лідера з майбутніми партнерами та васалами, каже експерт.
Іноземні лідери поїхали в Москву не заради Путіна: Коваленко назвав справжню причину
Іноземні лідери поїхали в Москву не заради Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Основні тези Коваленка:

  • Іноземні лідери приїжджали в Москву на парад 9 травня не заради Путіна
  • Вони хотіли зустрітися з Сі Цзіньпінем

Низка іноземних лідерів приїжджали на парад в Москву 9 травня не заради російського диктатора Володимира Путіна – вони хотіли зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що цю ситуацію можна розцінити, як зустріч Сі Цзіньпіна з майбутніми васалами.

"Я це розцінюю як виїзну зустріч Сі Цзіньпіна з майбутніми васалами. Майже всі ті країни, які були присутні на Красній площі, зібралися саме для зустрічі з Сі Цзіньпінем, не з Путіним. Їх зібрав не Путін, а Сі Цзіньпін, щоб усі одразу могли обговорити свої справи. Адже Китай якраз нарощує свій вплив у Центральній Азії та країнах Африки. Припустимо, у В’єтнаму з Китаєм досить складні відносини, але була можливість перекинутися парою слів", – зазначив Коваленко.

За його словами, це були робочі зустрічі китайського лідера з майбутніми партнерами та васалами.

"От і Росії Сі Цзіньпін продемонстрував свою лояльність, щоб підсилити свій вплив на Росію, який нарощується з 2022 року", – додав експерт.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, як Путін зганьбився на параді 9 травня:

Війна в Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що було названо дату ймовірного запуску "Орєшніка". Вже за кілька днів над полігоном "Капустін Яр" буде майже на добу закритий повітряний простір.

Також Главред раніше повідомляв, що є загроза для урядового кварталу – названо цілі для ударів Орешником. Боєзаряди Орешника складаються зі своєрідних сплавів, пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, РФ готова погодитися на 30-денне перемир'я, але висунула умови. Пєсков сказав, за яких умов Росія погодиться на перемир’я тривалістю 30 днів.

Читайте також:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Москва 9 травня Сі Цзіньпін Володимир Путін Олександр Коваленко
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Підготовка Путіна до удару по ЄС: ШІ назвав країну, на яку можуть напасти першою

Підготовка Путіна до удару по ЄС: ШІ назвав країну, на яку можуть напасти першою

15:28Світ
Вже з 12 травня: Україна готова до повного припинення вогню на 30 днів

Вже з 12 травня: Україна готова до повного припинення вогню на 30 днів

15:00Війна
Іноземні лідери поїхали в Москву не заради Путіна: Коваленко назвав справжню причину

Іноземні лідери поїхали в Москву не заради Путіна: Коваленко назвав справжню причину

14:32Політика
Реклама

Популярне

Більше
Україну атакує 5-градусний мороз та піде сніг: синоптики приголомшили прогнозом

Україну атакує 5-градусний мороз та піде сніг: синоптики приголомшили прогнозом

"Врізав" 5-бальний шторм: коли закінчиться затяжна магнітна буря

"Врізав" 5-бальний шторм: коли закінчиться затяжна магнітна буря

4 знаки зодіаку, які здійснять мрію в травні

4 знаки зодіаку, які здійснять мрію в травні

Гороскоп на завтра 11 травня: Близнюкам - надзвичайна удача, Скорпіонам - сюрприз

Гороскоп на завтра 11 травня: Близнюкам - надзвичайна удача, Скорпіонам - сюрприз

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату

Останні новини

15:49

"Має розпочатися 12 травня": Зеленський вимагає від РФ 30-денного припинення вогню

15:49

Бур’яни на городі: як швидко й ефективно позбутися небажаної рослинності

15:34

Ворог хоче розширити зону бойових дій: експерт розкрив цинічний задум РФ

15:28

Підготовка Путіна до удару по ЄС: ШІ назвав країну, на яку можуть напасти першою

15:00

Вже з 12 травня: Україна готова до повного припинення вогню на 30 днів

Фейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травняФейкова військова техніка та історичні ляпи: Коваленко – про ганьбу Путіна на параді 9 травня
14:52

Чому важливо зберігати тишу у своїх будинках 11 травня: яке свято і день ангела

14:43

Назва, про яку всі забули - як раніше називався ХмельницькийВідео

14:32

Іноземні лідери поїхали в Москву не заради Путіна: Коваленко назвав справжню причинуВідео

14:21

"Зеленський піде на це": названо неочікуваний сценарій перемир'я в Україні

Реклама
14:20

Нове кохання та великий прибуток: що принесе Близнюкам Сатурн до 2028 рокуВідео

14:14

Трамп розчарований і не спить ночами через війну в Україні - WSJ

13:27

Здивує навіть місцевих: чому на Львівщини одночасно існували два обласні центриВідео

13:21

"Покласти край війні": Мерц готовий зустрітися з Путіним, але за однієї умови

12:59

Як повернути білосніжність рушникам і простирадлам: простий лайфхак

12:50

Коли потепління накриє Україну: синоптикиня сказала точну дату

12:36

Чому Україна утрималась від удару по РФ під час параду: названо причинуВідео

12:35

Дивовижне домашнє добриво для огірків: садівниця розвінчала популярний міфВідео

12:05

Російську оперну співачку і довірену особу Путіна оголосили в розшук

11:59

Путіна поставили у незручне становище під час параду: в ISW описали деталі

11:48

Загроза наступу РФ на Одесу: полковник сказав, коли можливий удар ворога

Реклама
11:35

"Справедлива": Кім Чен Ин прокоментував участь КНДР у війні на боці РФ

11:22

Зірку "Службового роману" госпіталізували у важкому стані

11:07

Етикет на сходах: з якого боку підійматися і як правильно крокуватиВідео

10:56

Де захована літера Е: лише найуважніший її побачить за 5 секунд

10:34

Іран поставить РФ пускові установки для ракет Fath-360: у Reuters назвали ризики

10:13

Є 2 сценарії розвитку війни в Україні, один зіграє проти нас – КоваленкоВідео

09:48

Ріст цін на продукти в Україні побив рекорд в 75%: що подорожчало найбільше

09:36

Сім правил етикету, які ми порушуємо і навіть не знаємо про цеВідео

09:25

Гороскоп Таро на сьогодні 10 травня: Дівам - відстояти себе, Терезам - слухати інтуїцію

09:05

РФ готова погодитися на 30-денне перемир'я, але висунула умови: що вона хоче

08:50

В Україні вирує масштабна магнітна буря: які регіони під найбільшою загрозою

08:47

Ізоляція та дисципліна: транзит Сатурна визначить гороскоп для Тельців на три рокиВідео

08:05

Взяти і відійти: чи можна в Україні створити 30-кілометрову демілітаризовану зонуПогляд

07:56

Пакистан почав широкомасштабну військову операцію проти Індії і скликав засідання по "ядерці"

06:30

Україну атакує 5-градусний мороз та піде сніг: синоптики приголомшили прогнозом

06:10

Трамп дав Путіну новий дедлайн: чи піде РФ на 30 днів тиші?Погляд

05:50

Загадка для найуважніших: знайдіть 4 ківі серед птахів за 5 секунд

05:31

Гороскоп на завтра 11 травня: Близнюкам - надзвичайна удача, Скорпіонам - сюрприз

05:10

Що означає слово "шибко": які поширені синоніми можна використовуватиВідео

04:39

У травні Сатурн увійде в знак Овна: яких великих змін чекати до 2028 року

Реклама
04:05

Більшість миє неправильно: як очистити контейнер від жиру за 30 секунд

03:30

Чому не ладиться з коханням: астрологи назвали 4 знаки, яким пора зупинитись

03:16

Гороскоп за місячним календарем: що не можна робити 10 травня, щоб не втратити силу

03:00

Чи можна в церкві запалювати свічку від іншої свічки: священник відповівВідео

02:31

Загроза для урядового кварталу: названо цілі для ударів Орешником

01:42

4 знаки зодіаку, які здійснять мрію в травні

01:36

Фіцо зробив заяву на користь РФ: що пообіцяв прем’єр Словаччини Путіну

01:08

Повітряний простір закривається: названо дату ймовірного запуску "Орєшніка"

00:33

Макрон зробив заяву про Путіна: ЗМІ розкрили подробиці

00:31

"Історичний крок": держави підтримали створення Спецтрибуналу для РФ - Єрмак

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти