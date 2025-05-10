Іноземні лідери поїхали в Москву не заради Путіна: Коваленко назвав справжню причину

Насправді візит іноземних лідерів у Москву на парад – це були робочі зустрічі китайського лідера з майбутніми партнерами та васалами, каже експерт.

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Іноземні лідери поїхали в Москву не заради Путіна/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Основні тези Коваленка:

Іноземні лідери приїжджали в Москву на парад 9 травня не заради Путіна

Вони хотіли зустрітися з Сі Цзіньпінем

Низка іноземних лідерів приїжджали на парад в Москву 9 травня не заради російського диктатора Володимира Путіна – вони хотіли зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду. Він зазначив, що цю ситуацію можна розцінити, як зустріч Сі Цзіньпіна з майбутніми васалами.

"Я це розцінюю як виїзну зустріч Сі Цзіньпіна з майбутніми васалами. Майже всі ті країни, які були присутні на Красній площі, зібралися саме для зустрічі з Сі Цзіньпінем, не з Путіним. Їх зібрав не Путін, а Сі Цзіньпін, щоб усі одразу могли обговорити свої справи. Адже Китай якраз нарощує свій вплив у Центральній Азії та країнах Африки. Припустимо, у В’єтнаму з Китаєм досить складні відносини, але була можливість перекинутися парою слів", – зазначив Коваленко.

За його словами, це були робочі зустрічі китайського лідера з майбутніми партнерами та васалами.

"От і Росії Сі Цзіньпін продемонстрував свою лояльність, щоб підсилити свій вплив на Росію, який нарощується з 2022 року", – додав експерт.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, як Путін зганьбився на параді 9 травня:

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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