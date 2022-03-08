"Ця зброя вже на наших вулицях": українську енергосистему можуть приєднати до ЄС

Енергетика / tsn.ua

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що країна працює над своєю енергетичною незалежністю навіть під час війни і закликає Європу теж йти цим шляхом.

Зокрема міністр закликав відмовитися від російського газу.

Він підкреслив, що Європа повинна у своїй політиці керуватися новими реаліями, з якими зіткнувся весь світ 24 лютого, коли Росія здійснила військове вторгнення в Україну.

"Ми попереджали, що Росія використовує газ як зброю. І ось сьогодні ця зброя вже на наших вулицях... Європейці просто повинні прийняти рішення. Вони просто повинні відмовитися від закупівлі російського газу і нафти. Можливості для диверсифікації є", - сказав Галущенко.

При цьому він заявив, що українська енергосистема може синхронізуватися з європейською ENTSO-E вже наступного тижня, тобто після 14 березня.

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Процес станом на 8 березня знаходиться на завершальній стадії. Це допоможе зміцненню енергетичної незалежності України.

"Зараз закінчується технічна підготовка синхронізації. Вона повинна завершитися в найближчі кілька днів. Ми очікуємо, що в найближчий тиждень має відбутися наше приєднання", – заявив міністр.

Енергосистема континентальної Європи (ENTSO-E) – Європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. Вона об'єднує 43 оператора в 36 країнах Європи.

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Війна в Україну 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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