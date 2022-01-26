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Єрмак підбив підсумки переговорів у Парижі: наступна зустріч через два тижні

26 січня 2022, 22:08

Наступна зустріч радників нормандського формату відбудеться в Берліні через два тижні.

Єрмак
Єрмак розповів подробиці зустрічі радників нормандської четвірки / УНІАН

Наступний зустріч радників нормандського формату відбудеться в Берліні через два тижні, заявив глава офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу 26 січня.

"Сторони відкрито зафіксували, що є багато розбіжностей, але є бажання працювати", - зазначив Єрмак.

"Ми приїхали сюди відстоювати українські інтереси", - сказав глава ОПУ.

"Україна готова до переговорів і зустрічей 24/7", - зазначив чиновник.

Також Єрмак очікує на деескалацію ситуації біля кордонів України.

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Радники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі узгодили спільне комюніке. Це перший такий документ, про який вдалося домовитися з 2019 року, заявив Єрмак.

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"Погодили спільне комюніке. Важливо, що це перше комюніке, яке вдалося узгодити з 2019 року", - сказав Єрмак.

Лідери нормандської четвірки - керівники України, Німеччини, Франції та Росії - востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз йде робота над тим, щоб відбулася нова зустріч лідерів формату.

Зустріч у Парижі

26 січня в Парижі відбулася зустріч радників нормандського формату.

Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулися на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.

Зустріч політичних радників тривала понад 8 годин.

Під час зустрічі, зокрема, підняли питання безпеки, а також ситуацію біля кордонів України.

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нормандські переговори Офіс президента Андрій Єрмак
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