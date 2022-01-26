Єрмак підбив підсумки переговорів у Парижі: наступна зустріч через два тижні

Наступна зустріч радників нормандського формату відбудеться в Берліні через два тижні.
Наступний зустріч радників нормандського формату відбудеться в Берліні через два тижні, заявив глава офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу 26 січня.
"Сторони відкрито зафіксували, що є багато розбіжностей, але є бажання працювати", - зазначив Єрмак.
"Ми приїхали сюди відстоювати українські інтереси", - сказав глава ОПУ.
"Україна готова до переговорів і зустрічей 24/7", - зазначив чиновник.
Також Єрмак очікує на деескалацію ситуації біля кордонів України.
Радники лідерів "нормандської четвірки" на зустрічі в Парижі узгодили спільне комюніке. Це перший такий документ, про який вдалося домовитися з 2019 року, заявив Єрмак.
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"Погодили спільне комюніке. Важливо, що це перше комюніке, яке вдалося узгодити з 2019 року", - сказав Єрмак.
Лідери нормандської четвірки - керівники України, Німеччини, Франції та Росії - востаннє проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз йде робота над тим, щоб відбулася нова зустріч лідерів формату.
Зустріч у Парижі
26 січня в Парижі відбулася зустріч радників нормандського формату.
Переговори представників України, Німеччини, Франції та Росії відбулися на тлі загострення ситуації біля українських кордонів.
Зустріч політичних радників тривала понад 8 годин.
Під час зустрічі, зокрема, підняли питання безпеки, а також ситуацію біля кордонів України.
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