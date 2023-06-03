Дефолт скасовується: Байден підписав закон і "врятував" Америку

США були на порозі першого в історії країни дефолту. Байден прибрав "потолок" боргу уряду США.

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У США пропала загроза дефолту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Америка могли загрузнути в життя в умовах справжнього дефолту, який міг статися за всю історію країни. Однак цього можна вже не чекати. Президент США Джо Байден підписав закон, яким призупиняє "стелю" державного боргу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що борг уряду США складе 31,4 трильйона доларів до 1 січня 2025 року.

Документ також збільшує ліміт держборгу з 2 січня 2025 року. Це нібито необхідно для обліку зобов'язань, які були випущені під час періоду призупинення.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у США закінчуються гроші, виділені на військову допомогу Україні. З 36 мільярдів доларів залишалося лише 6 мільярдів доларів. Ці гроші могли закінчитися вже в липні цього року.

Пізніше стало відомо, що Пентагон на 3 мільярди доларів переоцінив вартість військового обладнання, яке раніше було відправлено в Україну. Таким чином, ЗСУ отримають більше зброї. Помилка нібито сталася в результаті привласнення більш високої вартості, ніж було виправдано. Ця зброя була взята з американських запасів і відправлена в Україну.

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