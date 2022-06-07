"Перемога має бути досягнута на полі бою": Зеленський про війну з Росією

Володимир Зеленський / Офіс президента, УНІАН

Президент України Володимир Зеленський дав нове інтерв'ю, де розповів, що тупікова ситуація у війні з Росією - не варіант для України.

В інтерв'ю для Financial Times президент зазначив, що відтіснення російських військ на позиції, зайняті до вторгнення, буде серйозною тимчасовою перемогою для України, але повний суверенітет над її територією залишається кінцевою метою.

"Ми поступаємося в оснащенні і тому не здатні просуватися вперед. Ми понесемо більше втрат, і люди - мій пріоритет", - заявив він.

За словами президента, перемога повинна бути досягнута на полі бою.

"Західні санкції не дуже вплинули на позицію Росії", - говорить президент.

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Припинення вогню

Зеленський також гнівно відреагував, що західні партнери закликають до припинення вогню в конфлікті без визначення умов, а саме припинення Москвою свого наступу.

"Всі діють як шифр. Вони підтримують Україну, але при цьому перевіряють, що можна зробити для ослаблення санкцій, щоб не постраждав бізнес. Як ми можемо домогтися припинення вогню на території України, не прислухаючись до позиції цієї країни? Це дуже дивно", - сказав Зеленський.

Переговори з Путіним

Також Зеленський наполягає на тому, що відкритий для мирних переговорів з президентом Володимиром Путіним, незважаючи на звірства, вчинені російськими військами в Україні.

Вступ України до Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський 9 травня в ході розмови з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн зробив заяву про те, що Україна заповнила і передала другу частину опитувальника для інтеграції в ЄС. Єврокомісії слід підготувати звіт, який згодом передадуть на розгляд Євроради.

У Європейській Раді заявили, що на засіданні в червні буде розглянута заявка України на вступ до ЄС. Також вивчать заявки на євроінтеграцію Грузії та Молдови.

Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен 5 червня сказала, що Євросоюз повинен докласти максимум зусиль для вступу України до ЄС. За її словами, це не тільки стратегічний інтерес, а й борг Європи.

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