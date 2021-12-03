Арестович розповів про плани щодо мобілізації: є 150 тисяч підготовленого резерву

В ОП пояснили, чому не поспішають оголошувати мобілізацію / Фото: t1.ua, politobzor.net

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі Politeka заявив, що Україна не поспішає оголошувати мобілізацію, так як Росія може зсувати час нападу, а мобілізація сама по собі є дорогою "іграшкою" для української економіки.

читайте такожБутусов прокоментував слова Арестовича про своє "потенційне" вбивство"Мобілізація - це дуже дорога іграшка. Якщо ми зараз її оголосимо, а ініціатива у росіян, вони зрушать напад на місяць, і ми за місяць виснажимо економіку під цю мобілізацію. Але якщо ми знайдемо сили продовжити мобілізацію - вони ще на місяць зрушать. Ми будемо мобілізуватися, і дещо робиться, але приховано. По-друге, ми будемо мобілізуватися, якщо зрозуміємо, що ось-ось вже все: точка неповернення пройдена і всі розвідувальні дані покажуть, що треба мобілізуватися. І часу вистачить. А зараз мобілізуватися під риторику і каруселі на наших кордонах – це просто геть вбити економіку", - заявив Арестович.

(відповіді про мобілізацію - після 40-ї хвилини відео)

Відповідаючи на запитання про те, хто піде воювати, Арестович заявив, що резервісти підуть "з великим задоволенням".

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"Тому що люди, які свідомо знаходяться в резерві і розуміють, що їх чекає, що вони будуть призиватися і вбивати в разі чого. Більш того, вони прямо зараз проявляють дуже велику активність і готовність воювати. Тому з цим проблем не буде. У нас близько 150 тисяч підготовленого резерву. Через зону ООС пройшло близько 500-600 тисяч осіб", - зазначив він.

Війська РФ на кордоні України

Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях , які можуть бути задіяні для ескалації, оцінюється в 94,3 тис.осіб, раніше повідомив міністр оборони.

"Зараз навколо України і в тимчасово окупованому Криму в постійній готовності знаходяться 41 батальйонно-тактична група, з яких 33 на постійній основі, 8 - додатково перекинуті в Крим. Сумарна кількість військ на території РФ, а також на тимчасово окупованих територіях, які можуть бути задіяні для ескалації, сьогодні оцінюється в 94,3 тис.осіб", - заявляв Резніков.

Хто такий Арестович

Як пише Вікіпедія, Олексій Арестович - український блогер, актор, політичний та військовий оглядач, колумніст Інтернет-ЗМІ, організатор психологічних семінарів та тренінгів та благодійного фонду для психологічної підтримки військовим у зоні АТО.

Також він є спікером контактної групи по Донбасу і радником з інформполітики глави української делегації в Мінській групі. Арестович - позаштатний радник голови Офісу президента Андрія Єрмака зі стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони.

Зазначимо, Арестович неодноразово заявляв, що має відношення до українських спецслужб, а також про те, що часто особисто спілкується з Володимиром Зеленським.