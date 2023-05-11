Арестович опинився в списку "терористів і екстремістів" РФ: він відреагував у своїй манері

Олексій Арестович після побаченого написав, що йому стало "приємно" від цього.

https://glavred.net/politics/arestovich-okazalsya-v-spiske-terroristov-i-ekstremistov-rf-on-otreagiroval-v-svoey-manere-10469578.html Посилання скопійоване

РФ включила Арестовича в список екстремістів / Колаж: Главред, фото: Олексія Арестовича, pixabay

У країні-агресорці Росії колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича внесли до переліку терористів і екстремістів. Про це повідомляє РІА Новини.

Прізвище Арестовича з'явилася в списку Росфінмоніторингу. Там вказали, що Арестович народився в Цителі-Цкаро Грузинської РСР.

Сам же Арестович встиг відреагувати на подібну витівку РФ і зробив це у своїй манері.

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"Актор Артур Смольянінов і ексрадник глави Офісу Зеленського Олексій Арестович включені до переліку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу. Дрібниця, а приємно", - написав Арестович на своїй сторінці в Twitter.

РФ включила Арестовича до списку екстремістів / фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно в РФ звинуватили главу української розвідки Кирила Буданова в "організації терористичного співтовариства, незаконному обігу зброї та тероризмі". Кирило Буданов відреагував на свій "заочний арешт" у Москві. Він навіть зрадів, бо його робота дала свій результат.

Мін'юст держави-агресора Росії оновив реєстр іноземних агентів і в його список додався ще один музикант, який відкрито засудив війну і жорстокий напад терористичної Росії на мирну Україну. Так, в список потрапив засновник групи " Ногу звело!" Максим Покровський.

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