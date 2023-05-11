УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Арестович опинився в списку "терористів і екстремістів" РФ: він відреагував у своїй манері

Ангеліна Підвисоцька
11 травня 2023, 17:43 оновлено 11 травня, 18:15
77
Олексій Арестович після побаченого написав, що йому стало "приємно" від цього.
Росія, Арестович
РФ включила Арестовича в список екстремістів / Колаж: Главред, фото: Олексія Арестовича, pixabay

У країні-агресорці Росії колишнього радника глави Офісу президента Олексія Арестовича внесли до переліку терористів і екстремістів. Про це повідомляє РІА Новини.

Прізвище Арестовича з'явилася в списку Росфінмоніторингу. Там вказали, що Арестович народився в Цителі-Цкаро Грузинської РСР.

Сам же Арестович встиг відреагувати на подібну витівку РФ і зробив це у своїй манері.

відео дня

"Актор Артур Смольянінов і ексрадник глави Офісу Зеленського Олексій Арестович включені до переліку терористів і екстремістів Росфінмоніторингу. Дрібниця, а приємно", - написав Арестович на своїй сторінці в Twitter.

Арестович
РФ включила Арестовича до списку екстремістів / фото: скріншот

Нагадаємо, нещодавно в РФ звинуватили главу української розвідки Кирила Буданова в "організації терористичного співтовариства, незаконному обігу зброї та тероризмі". Кирило Буданов відреагував на свій "заочний арешт" у Москві. Він навіть зрадів, бо його робота дала свій результат.

Мін'юст держави-агресора Росії оновив реєстр іноземних агентів і в його список додався ще один музикант, який відкрито засудив війну і жорстокий напад терористичної Росії на мирну Україну. Так, в список потрапив засновник групи " Ногу звело!" Максим Покровський.

Інші новини:

війна в Україні терорист вторгнення Росії Олексій Арестович Росія
Реклама

Головне за день

Мчить потужна спека: синоптики назвали дату атаки потужного потепління в Україні

Мчить потужна спека: синоптики назвали дату атаки потужного потепління в Україні

17:22 Синоптик
Кримський міст, Росія і Білорусь під прицілом: у США показали, куди дістають Storm Shadow

Кримський міст, Росія і Білорусь під прицілом: у США показали, куди дістають Storm Shadow

17:05 Світ
У РФ закотили істерику через Британські далекобійні ракети і пригрозили "адекватною відповіддю"

У РФ закотили істерику через Британські далекобійні ракети і пригрозили "адекватною відповіддю"

16:30 Політика
Всі головні новини

Останні новини

18:12

Ріанна назвала сина на честь відомого репера - і це не її чоловік

18:02

"Хочете жити – тікайте": у різних містах РФ прозвучало звернення Зеленського – росіяни збентеженіВідео

17:43

Арестович опинився в списку "терористів і екстремістів" РФ: він відреагував у своїй манері

17:22

Мчить потужна спека: синоптики назвали дату атаки потужного потепління в УкраїніВідео

17:15

За три дні до виборів Туреччини Ердоган суттєво програє головному опоненту

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:12

Він приваблює гроші і удачу: таку рослину мають в своїх будинках багаті людиВідео

17:05

Кримський міст, Росія і Білорусь під прицілом: у США показали, куди дістають Storm ShadowВідео

17:02

Яку зачіску зробити в 50 років: 4 найкращі омолоджувальні стрижки, що не потребують укладання

17:00

Зірка "Роккі" і "Нестримних" Дольф Лундгрен бореться з онкологією

Реклама
16:50

Зеленський відверто розповів, чи фіксуються втрати української армії і чому вони не розголошуютьсяВідео

16:36

Чому 12 травня ніколи не можна витирати пил в будинку: прикмети і заборониВідео

16:30

У РФ закотили істерику через Британські далекобійні ракети і пригрозили "адекватною відповіддю"Відео

16:20

Аналітик спрогнозували, чи зважаться Пригожин і Кадиров на відкритий бунт проти ПутінаВідео

16:12

Гороскоп на завтра 12 травня 2023: Стрільців врятує ангел хранитель, Левам - любов з першого поглядуВідео

16:11

На Україну очікує складна операція, успіх ЗСУ залежить від трьох ключових факторів - BloombergВідео

16:06

Як усунути засмічення у ванній за 1 хвилину: найпростіший фокус, з яким впорається кожен

15:54

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек смачно розцілували один одного на Голлівудській прем'єріВідео

15:49

Наминуть за хвилину і ще попросять: унікальний рецепт смачного рулету з лаваша за 15 хвилинВідео

15:49

Путін приймав парад востаннє, Україна святкуватиме перемогу восени 2023-го – СотникЕксклюзив

15:38

Буде справжній вибух: чому не можна розігрівати в мікрохвильовці яйця

Реклама
15:21

Росіяни захопили єдиний собор ПЦУ в Криму: ламають двері та варварськи розкрадають майно - ЗМІВідео

15:09

Як потрібно їсти щавель: цікаві факти про популярну зелень приголомшать

15:05

Світ Навиворіт - Колумбія: Комаров покаже людей, що борються зі злом в найбільш злочинному місті

15:01

Британія передає Україні ракети Storm Shadow: міністр оборони Уоллес офіційно підтвердивВідео

14:26

Чи можна пити каву з молоком і навіщо це робити: приголомшливі відомості про напій

14:25

"Берегли історію, але нас там не шкодували": літня російська актриса виправдала війну в Україні

14:11

Пригожин в істериці заявив про "розпал контрнаступу" і чекає ЗСУ на Брянщині та БілгородщиніВідео

13:50

Влада РФ в руках Кадирова чи Пригожина призведе до розпаду - експертВідео

13:45

Ніжне серце музики: як зараз виглядає абсолютний рекордсмен Євробачення Сальвадор СобралВідео

13:18

Україна не збирається здавати Бахмут, ЗСУ в місті добилися часткових успіхів - ДаніловВідео

13:00

Як раз і назавжди позбутися від попелиці: прості поради для всіх дачників

12:54

Дивовижна оптична ілюзія: лише генії знайдуть захованого чоловіка за 15 секунд

12:35

Змінюють правила гри: Британія поставила Україні крилаті ракети великої дальності Storm Shadow - CNNВідео

12:32

Україна отримає винищувачі F-16, пілоти ЗСУ переламають ситуацію в повітрі - ДаніловВідео

12:27

Imagine Dragons у кліпі розповіли історію 14-річного українця зі зруйнованого росіянами селаВідео

12:19

Пальчики оближеш: 5 страв, які були в СРСР нарозхват

12:08

Українська зірка Вікінгів Кетрін Винник розридалася під час відвідування зруйнованого Ірпеня

11:54

Стужук зганьбилася черговою заявою з приводу окупантів

11:41

Україна переможе у війні до наступних виборів президента США - Зеленський

11:34

Скачки тарифів у квитанціях: як в Україні подорожчала комуналка

Реклама
11:28

Україні потрібно більше часу для переходу ЗСУ в контрнаступ - ЗеленськийВідео

11:27

Як сіють соняшники професіонали: 3 хитрощі для суперського врожаю

11:26

Путін боїться швидкої смерті Лукашенка: у Мережі розкрили плани диктатора щодо Білорусі

11:26

У Львові розгорівся скандал: блогерка підтримала любителів Лепса та обізвала українців "рагулятами"

11:19

Жабогадюкінг на найвищому рівні: Кочетков розповів, чим закінчаться розбірки Пригожина і ПутінаВідео

11:19

Favbet придбав для Збройних сил України 7 тепловізорів у рамках проекту "Кіберпанк 2023" реклама

10:57

Йде нагнітання ситуації, Україна говоритиме з РФ хіба що на умовах Києва - ДаніловВідео

10:31

Лукашенка 9 травня могли отруїти в Москві - The MirrorВідео

10:30

Головоломка для найнаполегливіших: лише одиниці зможуть за 10 секунд знайти сумну панду

10:30

"Путін - найнебезпечніший дурень у світі": у NYT озвучили рецепт завершення війни в Україні

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Жіночі стрижкиМодні помилкиФарбування волосся
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти