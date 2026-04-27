Сенсація з Сахари: рештки "пекельного" динозавра змусили вчених переписати історію

У пустелі знайшли останки невідомого динозавра

Наукова експедиція під керівництвом професора Чиказького університету Пола Серено виявила в пустельному районі Нігеру останки раніше невідомого динозавра, який отримав назву Spinosaurus mirabilis.

Хоча знахідку зробили ще у 2022 році, її науковий опис уже вплинув на погляди вчених: з'ясувалося, що такі хижаки могли полювати в прісних мілководних водоймах далеко від морів, пише Daily Galaxy.

Головна особливість істоти — великий вигнутий гребінь на голові, ймовірно покритий кератином і використовуваний для демонстрації. Щелепи з щільно стикаючимися зубами вказують на спеціалізацію у лові слизької здобичі, насамперед риби.

Останки знайшли в глибині стародавнього континенту, на місці колишніх річкових систем, що спростовує колишні уявлення про переважно прибережний спосіб життя спинозавридів. Сам Серено описує цього динозавра як "наземного мисливця на мілководді", здатного заходити у воду і вистежувати здобич.

Вчені також зазначають, що навіть в екстремальних умовах пустелі їм вдалося зібрати 3D-модель черепа, що підкреслює значимість відкриття та його внесок у розуміння еволюції древніх хижаків.

Про джерело: Daily Galaxy Daily Galaxy (dailygalaxy.com) - це науково-популярний новинний вебсайт, що публікує статті та новини про останні відкриття в астрономії, космосі, біології, фізиці та інших наукових галузях. Він є агрегатором наукових новин, часто посилається на дослідження та висновки вчених, і слугує джерелом інформації для широкої аудиторії, яка цікавиться наукою.

