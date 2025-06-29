У Дніпрі помітили диких тварин: городянам радять не наближатися до них

Двох тварин побачили біля житлового масиву "Перемога-3".

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У Дніпрі помітили диких тварин / Колаж Главред, фото: УНІАН, Труха

Коротко:

Обидві лисички виглядають худими та виснаженими

Дикі тварини можуть бути переносниками сказу

У четвер, 26 червня, у Дніпрі на вулиці перехожі побачили пару диких тварин. Вони стояли на узбіччі біля проїжджої частини. Фото опублікували місцеві Telegram-канали.

У повідомленні зазначається, що двох тварин побачили біля житлового масиву "Перемога-3".

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У коментарях люди написали, що обидві лисички виглядають худими та виснаженими, однак як зазначається, у теплу пору року тварини скидають зимове густе хутро, яке більше не потрібне для зігрівання. У цей період шерсть виглядає рідкісною, нерівномірною, подекуди облізлою - особливо на боках, спині чи хвості.

Крім того, взимку лисиці накопичують жир, а влітку, коли їжі більше, але метаболізм прискорюється, вони стають худішими. Також у лисиць у цей час більше рухів: полювання, догляд за виводком.

У повідомленні також нагадали, що лисиці - дикі тварини, які можуть бути переносниками важкої хвороби - сказу. Саме тому краще не наближатися до них близько.

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Що таке сказ Це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча.

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