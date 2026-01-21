Величезний сапфір здивував рекордною вагою: ціна може злетіти до $400 млн

Дорогоцінний камінь належить анонімній команді, яка вирішила не розкривати свою особу з міркувань безпеки.

Виявлено унікальний фіолетовий зірчастий сапфір

Вартість сапфіру може сягати 300–400 мільйонів доларів

У Шрі-Ланці виявлено унікальний фіолетовий зірчастий сапфір вагою 3563 карата, який вже прозвали "Зіркою Чистої Землі".

Цей камінь вважається найбільшим у світі природним сапфіром з ефектом астеризму — оптичним явищем, що створює на поверхні мерехтливий зоряний візерунок, пише Daily Mail.

Астерізм виникає через найдрібніші голчасті включення мінералу рутилу, які формують видимість зірки в центрі каменю. За оцінками експертів, вартість сапфіру може досягати 300–400 мільйонів доларів, що робить його одним з найдорожчих дорогоцінних каменів, коли-небудь знайдених.

Коштовний камінь належить анонімній команді, яка вважала за краще не розкривати свою особистість з міркувань безпеки. Незважаючи на красу таких каменів, їх справжня цінність визначається не тільки розміром або вагою, але і унікальними характеристиками — рідкісним кольором, незвичайними деталями або історією, що перетворює їх на справжні скарби.

