Величезний сапфір здивував рекордною вагою: ціна може злетіти до $400 млн

Ви дізнаєтеся:
- Виявлено унікальний фіолетовий зірчастий сапфір
- Вартість сапфіру може сягати 300–400 мільйонів доларів
У Шрі-Ланці виявлено унікальний фіолетовий зірчастий сапфір вагою 3563 карата, який вже прозвали "Зіркою Чистої Землі".
Цей камінь вважається найбільшим у світі природним сапфіром з ефектом астеризму — оптичним явищем, що створює на поверхні мерехтливий зоряний візерунок, пише Daily Mail.
Астерізм виникає через найдрібніші голчасті включення мінералу рутилу, які формують видимість зірки в центрі каменю. За оцінками експертів, вартість сапфіру може досягати 300–400 мільйонів доларів, що робить його одним з найдорожчих дорогоцінних каменів, коли-небудь знайдених.
Коштовний камінь належить анонімній команді, яка вважала за краще не розкривати свою особистість з міркувань безпеки. Незважаючи на красу таких каменів, їх справжня цінність визначається не тільки розміром або вагою, але і унікальними характеристиками — рідкісним кольором, незвичайними деталями або історією, що перетворює їх на справжні скарби.
Неймовірне відкриття: вчені вразили знахідкою
Археологи в Єрусалимі зробили дивовижне відкриття: вони знайшли загадковий камінь, який вразив фахівців з усього світу.
На поверхні знахідки зображена рідкісна семиглава менора — традиційний єврейський канделябр для богослужінь. Цей артефакт датується приблизно XV століттями і не має аналогів серед відомих історичних об'єктів.
Раніше повідомлялося про те, як насправді з'явилися камені і коштовності. Кожен камінь — маленька сторінка історії Землі.
Раніше Главред писав про те, що в сейфі банку відкрили валізу зі скарбами. Серед знахідок — легендарний світло-жовтий діамант вагою майже унцію.
