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Інопланетяни існують, але вони не летять до Землі: вчені розкрили страшну правду

Олексій Тесля
19 червня 2026, 04:15
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Навіть найближча до Землі зірка знаходиться на відстані близько 4 світлових років, нагадали вчені.
Космос
З’явилася несподівана теорія про прибульців / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Future_of_images, Pexels/Lucas Pezeta

Ви дізнаєтеся:

  • Головна проблема міжзоряних подорожей — колосальні відстані у Всесвіті
  • Ще один фактор — енергетична вартість міжзоряних перельотів

Після публікації в США раніше засекречених даних про неідентифіковані аномальні явища та виходу нових фільмів на тему позаземного життя інтерес до ідеї візитів інопланетян знову зріс.

Однак наукова спільнота зберігає скептичну позицію. Головний аргумент — колосальні відстані у Всесвіті, пише Science Alert.

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Навіть найближча до Землі зірка знаходиться на відстані близько 4 світлових років, а сучасні космічні апарати занадто повільні, щоб долати такі відстані за розумний час. Теоретичні подорожі на майже світлових швидкостях стикаються з проблемою уповільнення часу та екстремальних енерговитрат.

Додаткова складність — захист від космічного середовища: навіть рідкісні частинки на надвисоких швидкостях стають руйнівними, створюючи радіаційні та фізичні ризики для будь-якого апарата.

Ще один фактор — енергетична ціна міжзоряних перельотів. За оцінками фізиків, вона настільки велика, що робить подібні місії вкрай малоймовірними для будь-якої цивілізації, особливо з урахуванням того, що ресурси можна отримати в межах власної зоряної системи.

Сумніви підсилює й біологічний аспект: умови на Землі унікальні, а її атмосфера, насичена киснем, може бути непридатною або навіть небезпечною для форм життя, що еволюціонували в інших середовищах.

При цьому вчені не заперечують існування життя у Всесвіті. За даними астрономів, виявлено тисячі екзопланет, а потенційно придатних для життя світів може бути значно більше. Можливі ознаки життя також шукають у межах Сонячної системи — на Марсі та крижаних супутниках планет-гігантів.

З 1960-х років ведуться пошуки сигналів позаземних цивілізацій у рамках проєктів SETI та Breakthrough Listen, однак переконливих результатів поки що немає.

Дослідники наголошують: відсутність доказів не означає відсутність життя, але масштаби Всесвіту та обмеженість часу спостережень роблять такі пошуки надзвичайно складними.

Сліди НЛО — теорія вчених

Можливий сценарій, за якого розвинені позаземні цивілізації вже могли з’являтися в межах Сонячної системи, а сліди їхньої активності потенційно досі можуть перебувати в навколоземному просторі.

Як повідомляє Universe, одна з гіпотез припускає, що такі цивілізації могли відправляти в космос самовідтворювані автоматичні апарати — так звані зонди фон Неймана.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, чому планети круглі, а астероїди — ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

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Про джерело: Science Alert

Science Alert - сайт, на якому публікуються матеріали та дослідження вчених на різні тематики. Також автори порталу висвітлюють найважливіші наукові проблеми сучасності.

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