Вийшов тизер 3 сезону Нарко: Мексика - фінального для серіалу

Нарко Мексика 3 сезон - дата виходу і трейлер / Netflix

Телесервіс Netflix визначився з виходом фінального сезону серіалу Нарко Мексика, який є спін-оффом культового серіалу Нарко.

Тепер відомо, який буде сюжет серіалу, який повинен був показати результати 2 сезону - коли Фелікс Гальярдо спробував протистояти управлінню по боротьбі з наркотиками.

Тизер засвітив реальні екшн-сцени, де будуть вибухи, переслідування і справжню повномасштабну війну.

Нарко: Мексика 3 сезон - актори і ролі

Дієго Луна - Мігель Анхель Фелікс Гальярдо, лідер картелю Гвадалахари;

Хосе Марія Язпік у ролі Амадо Каррільо Фуентеса, партнера Фелікса, племінника Нето (повторюючи його роль з Narcos);

Метт Летчер у ролі Хайме Кейкендалла;

Алехандро Едда у ролі Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана;

Скут МакНейрі, у ролі Уолта Бресліна, агента DEA, оповідача історії;

Альфонсо Досал у ролі Бенджаміна Арельяно Фелікса;

Майра Ермосільо у ролі Енедіни Арельяно Фелікса;

Мануель Масалва у ролі Рамона Арельяно Фелікса;

Гірка Ласаоса у ролі Ектора Луїса Пальми Салазара;

Альберто Амманн у ролі Хелмера "Пачо" Еррери;

Флавіо Медіна у ролі Хуана Гарсіа Абрего;

Фермін Мартінес у ролі Хуана Хосе "Ель Азул" Еспаррагоса Морено;

Хесус Очоа у ролі Хуана Непомусено Герра;

Ное Ернандес у ролі Рафаеля Агілара Гуахардо.

Всі 10 серій 3 сезону серіалу Нарко: Мексика виходять 5 листопада 2021 року на телесервісі Netflix.