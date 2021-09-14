Вийшов тизер 3 сезону Нарко: Мексика - фінального для серіалу

Телеcервіс Netlix завершує цілу епоху останнім сезоном серіалу Нарко Мексика.
Телесервіс Netflix визначився з виходом фінального сезону серіалу Нарко Мексика, який є спін-оффом культового серіалу Нарко.
Тепер відомо, який буде сюжет серіалу, який повинен був показати результати 2 сезону - коли Фелікс Гальярдо спробував протистояти управлінню по боротьбі з наркотиками.
Тизер засвітив реальні екшн-сцени, де будуть вибухи, переслідування і справжню повномасштабну війну.
Нарко: Мексика 3 сезон - актори і ролі
- Дієго Луна - Мігель Анхель Фелікс Гальярдо, лідер картелю Гвадалахари;
- Хосе Марія Язпік у ролі Амадо Каррільо Фуентеса, партнера Фелікса, племінника Нето (повторюючи його роль з Narcos);
- Метт Летчер у ролі Хайме Кейкендалла;
- Алехандро Едда у ролі Хоакіна "Ель Чапо" Гусмана;
- Скут МакНейрі, у ролі Уолта Бресліна, агента DEA, оповідача історії;
- Альфонсо Досал у ролі Бенджаміна Арельяно Фелікса;
- Майра Ермосільо у ролі Енедіни Арельяно Фелікса;
- Мануель Масалва у ролі Рамона Арельяно Фелікса;
- Гірка Ласаоса у ролі Ектора Луїса Пальми Салазара;
- Альберто Амманн у ролі Хелмера "Пачо" Еррери;
- Флавіо Медіна у ролі Хуана Гарсіа Абрего;
- Фермін Мартінес у ролі Хуана Хосе "Ель Азул" Еспаррагоса Морено;
- Хесус Очоа у ролі Хуана Непомусено Герра;
- Ное Ернандес у ролі Рафаеля Агілара Гуахардо.
Всі 10 серій 3 сезону серіалу Нарко: Мексика виходять 5 листопада 2021 року на телесервісі Netflix.