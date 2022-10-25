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Нащадок останнього гетьмана та 1+1 запускають новий проєкт для боротьби з російською дезінформацією

25 жовтня 2022, 11:26

Освітні ролики у форматі аналітики розвінчуватимуть фейки, які розповсюджує по світу Кремль, як хворобливу плісняву.

Грегор Розумовський
Австрійський історик Грегор Розумовський у проєкті The Power of Reason / Прес-служба

Команда продюсера, автора історичного циклу "Україна. Повернення своєї історії" на телеканалі 1+1 Акіма Галімова разом із відомим австрійським істориком Грегором Розумовським розпочала роботу над новим англомовним проєктом.

The Power of Reason - це серія 10-хвилинних аналітичних роликів для YouTube. В кожному епізоді висвітлюватимуться 5 фактів на певну тематику, які розвінчуватимуть фейки, що розповсюджує кремль. Передусім йдеться про інформацію, яка суттєво впливає на громадян ЄС і змушує європейських політиків приймати рішення на користь росії.

У перших серіях автори розкривають тему паливного шантажу з боку кремля та обґрунтованості страшних прогнозів про холодну зиму-2023. Європейським глядачам розкажуть, які абсурдні фейки вигадує росія, розповсюджуючи їх за допомогою проросійських ЗМІ, щоб посіяти сумніви серед європейців, підірвати довіру до місцевих інституцій, посилити напругу в суспільстві.

Акім Галімов, Грегор Розумовський
Акім Галімов та Грегор Розумовський у проєкті The Power of Reason / Прес-служба

Також у новому проєкті розкажуть, на чому ґрунтуються ядерні погрози держави-агресорки та чи справді Захід слабкий проти російської ядерної зброї.

Ведучим і автором проєкту є Грегор Розумовський – австрійський історик з українським корінням, нащадок останнього українського гетьмана Кирила Розумовського. Граф Розумовський – спеціаліст з протидії пропаганді та дезінформації, протягом останніх 20 років обіймав відповідальні посади в міжнародних політичних інформаційних кампаніях та вважається одним із провідних аналітиків в галузі комунікацій та інформаційних потоків у німецькомовних країнах ЄС.

Зйомки The Power of Reason
Зйомки The Power of Reason / Прес-служба

Глядачам 1+1 Грегор Розумовський знайомий за фільмом Акіма Галімова "Скарби нації" з циклу "Україна. Повернення своєї історії", де він виступив експертом та одним з героїв стрічки.

"Наша команда вже 6 років займається боротьбою з російськими фейками та пропагандою, до цього наші проєкти були направлені на українську аудиторію. Тепер є розуміння, що ми маємо просто і доступно викривати російські маніпуляції і звичайним людям в ЄС. Тим, хто потім голосує і обирає там владу. Багато хто в ЄС не розуміє всю небезпеку росії і те як сильно кремль впливає на суспільні настрої в Європі. Від цього і виникла ідея проєкту. Я впевнений у результаті, адже над проєктом працює потужна команда: Володя Москалець, Леся Штогрін і, звісно, сам Грегор", - коментує продюсер The Power of Reason Акім Галімов.

Прем’єра проєкту відбудеться в листопаді на YouTube-каналі The Power of Reason. Нові серії проєкту можна буде побачити щоп’ятниці о 19:00. Відео будуть доступні із українськими субтитрами.

З 2016 року 1+1 підіймає важливу тему розвінчання історичних міфів у циклі документальних історичних фільмів Акіма Галімова "Україна. Повернення своєї історії". Перші дві серії історичного детектива отримали нагороду "Телетріумф" у номінаціях "Документальний фільм/серіал/проєкт" та викликали потужну дискусію у професійних колах та серед глядачів. Наразі команда працює над щотижневим проєктом "Реальна історія" - серією коротких роликів англійською, українською та російською, які доносять світу правду про українську історію і розбивають чисельні російські міфи. А також над популярними проєктами "Таємне життя матрьошки" та "Дорогі товарищі". Усі випуски можна побачити на YouTube каналах 1+1, Гроші, Уніан та телеканалі Freedom.

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