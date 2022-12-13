На телеканалах ПЛЮСПЛЮС та ТЕТ покажуть український анімаційний фільм "Украдений місяць. Кум"

Прем’єра мультфільму відбулася на міжнародному кінофестивалі у В’єтнамі.

Український анімаційний фільм "Украдений місяць. Кум" / Прес-служба

Уже 24 грудня, в суботу, о 10:00 на телеканалах групы 1+1 media ПЛЮСПЛЮС, і 25 грудня, в неділю, на ТЕТ о 06:30 відбудеться прем’єра анімаційного фільму "Украдений місяць. Кум", який було створено за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

В основі мультфільму лежить історія про козака, якого духи врятували від смерті. Вони наділили його магічними властивостями "характерника" та дали завдання оберігати головну святиню козаків - місяць. У давнину звання "козак-характерник" було овіяне легендами. Подейкують, що такого воїна ані вогонь, ані вода, ані куля не могли вбити. Такі козаки були справжніми хранителями таємниць та бойових мистецтв, духовними наставниками на Запорозькій Січі та могли лікувати поранених козаків.

Світова прем’єра українського анімаційного фільму "Украдений місяць. Кум" відбулася в листопаді на міжнародному кінофестивалі у В’єтнамі в місті Ханой.

Музика у анімаційному фільмі "Украдений місяц. Кум" звучить у виконанні тернопільського гурту ТікТу та лірника, учасника музичного проєкту Голос країни Гордія Старуха. Слова сучасної колядки написала відома українська психологиня і поетеса Світлана Ройз.

Від початку повномасштабної війни з рф головний художник фільму Борис Денисевич знаходиться в лавах ЗСУ та захищає країну від ворога.

"Наразі я знаходжусь у лавах ЗСУ, в Балці, де б’юся за правду. Основний леймотив нашого анімаційного фільму - це правда і брехня. Правда - це вміння сприймати світ таким, яким він є. Любити тварин, життя, людей, тобто все, що нас оточує. В той час, коли брехня намагається керувати цим процесом і казати вам: не треба так сильно жити, любити, дихати, розмовляти цією мовою, ходити до школи, треба бути покірливим, склонити голову та йти на роботу. Лихо, неправда і брехня хочуть забрати наше щастя і те, заради чого народжується людина. Але в житті зло буде покарано так само, як в нашому мультфільмі, і ми всі станемо свідками золотого віку України. Я в це вірю. Переможемо", - каже Борис Денисевич.

Український анімаційний фільм "Украдений місяць. Кум" / Прес-служба

Дивіться анімаційний фільм "Украдений місяць. Кум" на телеканалах групи 1+1 media - 24 грудня о 10:00 на ПЛЮСПЛЮС та 25 грудня на ТЕТ 06:30. Фільм також буде доступний на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ, що є партнерським проєктом 1+1 media та Київстар.

Творча група: режисерка і сценаристка Ольга Захарова;

головний художник - Борис Денисевич;

продюсери - Геннадій Кофман, Євген Захаров.

Виробництво 2Flame, MAGIKA FILM, 2021 р.