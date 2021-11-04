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"Фантастичні тварини, які тремтять і право мають": рецензія на фільм Вічні

Дмитро Відоменко

журналіст

4 листопада 2021, 21:56

В український прокат 4 листопада вийшов чергова частина четвертої фази кіновсесвіту Marvel - знятий володаркою "Оскарів" Хлої Чжао фільм "Вічні".

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кадр з х /ф вічні / Disney / Marvel Studios

У сиву давнину могутній космобог Арішем відправив на Землю команду безсмертних Вічні - боротися з жахливими монстрами Девіантами (і паралельно берегти від них людство). До складу команди увійшли дві старійшини - Аяк (Сальма Хайек) і Тена (Анжеліна Джолі). Икарис (Річард Медден) - літаючий юнак блідий зі поглядом не те, що палаючим, а вогненно-спопеляючим; його подруга Серсі (Джемма Чан), яка одну матерію з одного агрегатного стану переводить в інший; маленька дівчинка з поглядом вовчиці і з газованим ім'ям Спрайт (Ліа МакХью) - майстриня ілюзій; видатний гіпнотизер Друїг (Барії Кеоган), стрілець файерболами факір і улюбленець Рабіндраната Тагора Кінго (Кумейл Нанджані), комічний силач Гільгамеш (Ма Донг-сеок), глухоніма і надшвидкісна Маккари (Лорен Рідлоф). І похмурий геній по частині зброї та інших технологій Фастос (Брайан Тайрі Генрі). За багато тисяч років вони перебили всіх девіантів і ніби як зажили звичайним життям. Але не тут-то було.

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Четверта фаза Кіновсесвіту Marvel поки розкручується з великими проблемами і скрипом. Вся попередня струнка конструкція фільмів себе вичерпала із закінченням Месників: Фінал. І деміург марвеловской Всесвіту Кевін Файгі, який раніше зі спритністю фокусника вирішував всі проблеми і питання, зараз явно знаходиться на перехресті. І тому пустився в експерименти. "Вічні" - яскравий тому приклад. Файгі вирішив піти по багаторазово розкритикованому шляху заклятих супротивників з Warner / DC. Який ті використовували в Лізі справедливості - тобто взяти і обрушити на глядачів цілу нову команду супергероїв - а не сольними фільмами потихеньку і полегонечку вибудовувати струнку систему. Причому проблема-то в тому, що найпопулярніших марвеловськіх героїв Файги і його команда вже використовували. І довелося підключати персонажів, прямо скажемо, другого ряду - як ось Вічні (народжені божевільною фантазією Джека Кірбі - класика-художника, але дуже неоднозначного автора коміксів).

І це перша проблема фільму - солідний шматок (а хронометраж у нього немаленький, майже три години) творцям довелося віддати на передісторію персонажів і флешбеки по ходу дії. Що, природно, його гальмує. Ризикована ставка Файги на режисерку Хлої Чжао (тим більше неоднозначна, що він найняв її на роботу задовго до того, як вона зняла оскароносний фільм "Земля кочівників") працює дуже зрідка. Видно, що марвелівський стиль - з забористим екшеном і жартами - практично їй не дається. Незважаючи на всі старання.

Інша проблема -те, що "Вічних" потрібно було вписувати у вже усталений марвелівський канон. Тому що відверто незрозуміло, чому настільки могутні істоти ніяк не брали участь, наприклад, у відбитті вторгнення Читаурі і боротьбі з Таносом.

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Третя проблема - фільм явно тягне на дно прагнення Дісней йти чітко в струмені нинішньої соціальної повістки в США. Тому що таку кількість і строкатість національностей і навіть сексуальних орієнтацій учасників "Вічних" важко пояснити. Не кажучи вже про те, що все реалізовано досить незграбно. Наприклад, індусу Кінго не підібрали кращого прикриття, ніж робота зіркою Голлівуду - з усіма належними танцюристами диско і "Джиммі, Джиммі - ача, ача". Хайек і Джолі і зовсім використовують приблизно як гарні меблі - акторську задачу їм напевно ставили в дусі "Ти мало говори і тільки ходи туди-сюди". А персонажа Кіта Харрінгтона (він грає людського бойфренда Серсі) явно просто засвітили для майбутніх фільмів.

Головна ж формально любовна лінія Ікаріс - Серсі і зовсім зробили більше для галочки. А ось другорядна лінія з гей-сім'єю Фастоса зроблена навпаки, просто і акуратно.

Основний же сюжетний поворот "Вічних", який по ідеї, повинен дивувати і вражати і зовсім виглядає сміховинним. Особливо коли під кінець фільм звалюється в типову, на жаль, для фільмів Marvel екшен-кашу.

Резюмуючи - "Вічних" важко назвати шедевром рівня дилогії "Месники" або "Залізної людини". Занадто експериментальним і сумбурним він вийшов. Проте, без цього кіно важко буде зрозуміти подальшу логіку Кіновсесвіту Marvel. Тому всім фанатам і рекомендуємо його подивитися. І скоріше - поки шкідливий коронавірус знову геть не закрив кінотеатри.

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P.S. Творці фільму підготували дві сцени після титрів - тому не кваптеся уходити з залу.

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Marvel Вічні Кевін Файгі Хлої Чжао
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