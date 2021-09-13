Disney випускає всі свої фільми виключно в кінотеатрах вже з 2021 року

Вічні / кадр з трейлера

У п'ятницю компанія Disney оголосила, що майбутні в 2021 році фільми Вічні, Остання дуель, Вестсайдська історія, Рон помилився і Людина короля отримають прем'єри виключно в кінотреатрах.

Як повідомляє Variety, всі фільми отримають ексклюзивні 45-денні театральні вікна, перш ніж вони перейдуть на цифрові платформи.

Виняток - мультфільм Енканто, який буде йти в кінотеатрах протягом 30 днів з 24 листопада.

"Після величезного касового успіху наших літніх фільмів, в які увійшли п'ять з восьми кращих вітчизняних фільмів року, ми раді оновити наші театральні плани на решту 2021 року. Оскільки впевненість у відвідуваності кіно продовжує зростати, ми з нетерпінням чекаємо розважати публіку в кінотеатрах, зберігаючи при цьому гнучкість, щоб дати нашим передплатникам Disney Plus в подарунок "Енканто" в цей святковий сезон", - сказав Карім Даніель, голова Disney Media & Entertainment Distribution, натякаючи на святкування Дня подяки.Читайте такжеШан-Чі та легенда десяти кілець - рецензія та огляд фільму з оновленої Кіновсесвіту Marvel

У виданні стверджують, що за це боровся сам Кевін Файгі. І нібито останній аргумент на його користь - збори Шан-Чі та легенди десяти кілець, який з дня прем'єри за тиждень зібрав 105,9 мільйонів, що перебило показники Чорної вдови за весь термін прокату.

Під час телефонної розмови в серпні генеральний директор Боб Чапек, як відомо, назвав 45-денний ексклюзивний театральний випуск Шан-Чі "цікавим експериментом для нас", і не озвучував плани на обмеження у зв'язку з коронавірусом Дельта.

Як раніше повідомляв Главред, фільм Шан-Чі та легенда десяти кілець побив рекорд.