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1+1 та Алан Бадоєв презентували трейлер кінострічки "Довга доба" на італійському кіноринку

2 листопада 2022, 12:11

Жахливі події війни в Україні потребують переосмислення. Режисер разом з телеканалом 1+1 роблять це через призму спогадів звичайних українців.

Документальний фільм "Довга доба"
"Довга доба" - документальний фільм від Алана Бадоєва та телеканалу 1+1 / Прес-служба

Відомий режисер та продюсер Алан Бадоєв та телеканал 1+1 продовжують роботу над спільним документальним фільмом під назвою "Довга доба", який у художній формі осмислює свіжі події війни, розв'язаної росією проти України.

Нещодавно проєкт був презентований європейській публіці на італійському кіно- та телеринку MIA (Mercato Internazionale Audiovisivo), який об’єднує всі сегменти світової аудіовізуальної індустрії. Режисер Алан Бадоєв та керівниця міжнародної дистрибуції 1+1 media Інна Філіпова розповіли про проєкт представникам європейської теле- та кіноіндустрії.

"У цей самий момент у моїй країні тисячі українців ризикують життям, знімаючи документальний фільм "Довга доба", де кожна секунда їхнього життя стає історією. Наша команда опрацювала тисячі історій: це інтимні спогади про виживання під час війни, зняті на звичайні телефони. Усі вони про боротьбу, сльози, хоробрість, молитву", - розповів Алан Бадоєв.

Документальний фільм "Довга доба"
"Довга доба" - документальний фільм від Алана Бадоєва та телеканалу 1+1 / Прес-служба

Команда проєкту привезла із собою телефони героїв стрічки, на які вони знімали усі свої переживання. Подекуди українці вивозили ці гаджети із окупованих територій, щоб зберегти та показати світу свідчення злочинів росіян.

"7 місяців тому ці телефони були сповнені прекрасних моментів: весілля, дитячий сміх, пікніки та Tik-Tok. Сьогодні вони сповнені страшних картин: удари ракет, мертві сусіди та діти у сльозах. Це телефони наших героїв, деякі довелося відреставрувати, бо евакуйованим людям довелося позбутися всього перед лицем страху російських фільтраційних таборів. Деякі з їхніх власників були вбиті, але їхні історії залишилися. І вони повинні бути розказані", - прокоментував режисер.

Інна Філіппова, керівниця міжнародної дистрибуції 1+1 media, розповіла учасникам MIA market, в чому унікальність проєкту: "Це історія про копродукцію з усією нацією, з усіма українцями під час війни. Коли ми думали, як максимально точно відтворити те, що ми пережили в перший день повномасштабного вторгнення, як написати цю історію, щоб ми пам’ятали, а ви знали і розуміли, що насправді відбувалося в нашій країні, ми вирішили, що найкраще, щоб цю історію розповіли та показали саме люди, які її пережили. Тож українці самі створюють цей фільм – свій власний щоденник".

Нагадаємо, "Довга доба" - документальна історія про життя, мрії та плани українців, останній день нашого мирного життя та початок нового етапу, який розпочався 24 лютого під звуки бомб та сирен. Це хроніка війни очима українців, відтворення подій через особисті історії. Сценарій до картини щодня пише народ України своїм активним спротивом агресії та єдністю.

Для того, щоб стати співавтором документальної стрічки "Довга доба", потрібно заповнити анкету та надіслати відеоматеріали, на яких зафіксовані ваші родини у останній мирний та щасливий день перед початком війни. Відео, які показують вашу сім'ю (разом або окремо) у перший день війни - 24 лютого: перші бомби, ваша перша реакція, ваші записи протягом першого дня, перша ніч, розмови. Якщо ви вели відео-щоденник подій: наступні бомбардування, укриття, ночівлі, ваші роздуми та коментарі до подій, розмови у колі сім'ї під час перебування в укриттях, все, що може бути важливим - кожна деталь і ваша думка.

Поділіться з нами найбільш щемливими моментами, які ви пережили протягом цієї війни. Адже жодна людина, яка постраждала від російської агресії, жодна подія або злочин російських окупантів не має бути забутим. Просимо передавати матеріали без будь-якого монтажу. Розкажемо історію нашої країни разом!

війна в Україні шоу-бізнес Алан Бадоєв Телеканал 1+1 новини шоу бізнесу війна Росії та України
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