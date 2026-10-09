В 'Дії' почали бета-тестування двох дитячих виплат: що варто знати батькам

У міністерстві повідомили, що незабаром у застосунку з'явиться ще одна доступна для батьків виплата.

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Українські батьки по-новому можуть оформити виплати на дитину / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В "Дії" стартувало бета-тестування двох дитячих виплат

Незабаром у застосунку тестуватимуть допомогу "єЯсла"

В Україні розпочалося пілотне бета-тестування двох дитячих виплат у Дії. Мова йде про допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами та допомогу по догляду за дитиною до одного року.

Про це повідомили у Мінсоцполітики. Міністерство разом з Мінцифри вже завершило альфа-тестування. Тепер технічні команди перевіряють роботу послуг у наступному етапі - від подання заяви до формування рішення про призначення допомоги.

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"Дія та Єдина інформаційна система соціальної сфери автоматично збиратимуть необхідні дані. Перевірки проходитимуть через державні реєстри та інформаційні системи, після чого система автоматично сформує проєкт рішення", - йдеться у дописі.

Працівнику ПФУ залишиться перевірити та погодити його у термін до трьох робочих днів.

"Це має зробити шлях від подання заяви до призначення допомоги та отримання коштів значно швидшим і зручнішим. Також незабаром розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків – "єЯсла", - додали у міністерстві.

Програма єЯсла / Інфографіка: Главред

Дитячі виплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у 2026 році в Україні запровадили одноразову грошову допомогу у розмірі 50 000 грн для всіх жінок, які народили дитину. Виплата буде нараховуватися одразу після пологів.

Раніше повіломлялося, що є два варіанти оформлення допомоги при народженні дитини. Перший - це подача заяви до Пенсійного фонду України. Також можна подати заявку через сервіс "єМалятко" на порталі "Дія".

Напередодні стало відомо, що допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб також змінилася. Вона тепер становить 7000 грн. Стільки ж виплачують батькам щомісячно у якості допомоги для догляду за дитиною до 1 року.

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Про джерело: Мінсоцполітики Міністерство соціальної політики України - центральний орган виконавчої влади, яке формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Діяльність Міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України., пише Вікіпедія.

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