Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Матусям

В "Дії" почали бета-тестування двох дитячих виплат: що варто знати батькам

Анна Косик
9 жовтня 2026, 05:28
google news Підпишіться
на нас в Google
У міністерстві повідомили, що незабаром у застосунку з'явиться ще одна доступна для батьків виплата.
В 'Дії' почали бета-тестування двох дитячих виплат: що варто знати батькам
Українські батьки по-новому можуть оформити виплати на дитину / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В "Дії" стартувало бета-тестування двох дитячих виплат
  • Незабаром у застосунку тестуватимуть допомогу "єЯсла"

В Україні розпочалося пілотне бета-тестування двох дитячих виплат у Дії. Мова йде про допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами та допомогу по догляду за дитиною до одного року.

Про це повідомили у Мінсоцполітики. Міністерство разом з Мінцифри вже завершило альфа-тестування. Тепер технічні команди перевіряють роботу послуг у наступному етапі - від подання заяви до формування рішення про призначення допомоги.

відео дня

"Дія та Єдина інформаційна система соціальної сфери автоматично збиратимуть необхідні дані. Перевірки проходитимуть через державні реєстри та інформаційні системи, після чого система автоматично сформує проєкт рішення", - йдеться у дописі.

Працівнику ПФУ залишиться перевірити та погодити його у термін до трьох робочих днів.

"Це має зробити шлях від подання заяви до призначення допомоги та отримання коштів значно швидшим і зручнішим. Також незабаром розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків – "єЯсла", - додали у міністерстві.

программа єЯсла
Програма єЯсла / Інфографіка: Главред

Дитячі виплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у 2026 році в Україні запровадили одноразову грошову допомогу у розмірі 50 000 грн для всіх жінок, які народили дитину. Виплата буде нараховуватися одразу після пологів.

Раніше повіломлялося, що є два варіанти оформлення допомоги при народженні дитини. Перший - це подача заяви до Пенсійного фонду України. Також можна подати заявку через сервіс "єМалятко" на порталі "Дія".

Напередодні стало відомо, що допомога у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих осіб також змінилася. Вона тепер становить 7000 грн. Стільки ж виплачують батькам щомісячно у якості допомоги для догляду за дитиною до 1 року.

Читайте також:

Про джерело: Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України - центральний орган виконавчої влади, яке формує та реалізує державну політику у сфері соціального захисту. Діяльність Міністерства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України., пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ДІЯ новини України виплати на дітей
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ шість разів завдала ударів по житлових будинках у Запоріжжі: є загиблий та поранені

РФ шість разів завдала ударів по житлових будинках у Запоріжжі: є загиблий та поранені

07:37Війна
Віткофф і Кушнер поїдуть до Путіна: США готують новий пакет пропозицій щодо України

Віткофф і Кушнер поїдуть до Путіна: США готують новий пакет пропозицій щодо України

06:53Світ
Росіяни цинічно обстріляли Івано-Франківськ дронами: є загиблий, вирує пожежа

Росіяни цинічно обстріляли Івано-Франківськ дронами: є загиблий, вирує пожежа

00:18Україна
Реклама

Популярне

Більше
США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

Китайський гороскоп на завтра, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

Китайський гороскоп на завтра, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагають

Популярний український актор пішов служити до ЗСУ

Популярний український актор пішов служити до ЗСУ

У Києві зупинили рух на всіх трьох лініях метро - перші деталі

У Києві зупинили рух на всіх трьох лініях метро - перші деталі

Останні новини

07:37

РФ шість разів завдала ударів по житлових будинках у Запоріжжі: є загиблий та поранені

07:20

Дочка Кличка та Панеттьєрі вперше з’явилася в суді: боксер домігся важливого рішення

07:15

Суровікін чи ні — не важливо: Невзлін про цілі Путіна у війніПогляд

06:53

Віткофф і Кушнер поїдуть до Путіна: США готують новий пакет пропозицій щодо України

06:10

Озима цибуля не піде в стрілку: городниця назвала головні помилки посадкиВідео

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
05:28

В "Дії" почали бета-тестування двох дитячих виплат: що варто знати батькам

05:01

40 чи 60 градусів: за якої температури насправді потрібно прати рушники

04:33

Коли садити гортензію: восени на це є лише кілька тижнівВідео

04:07

Не хліб і не сухарі: що додати у фарш, щоб котлети вийшли в рази соковитішими

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці кота біля телевізора за 47 с

03:30

Попереду - нова дорога: яким знакам зодіаку скоро випаде унікальний шанс

02:32

Легендарний Колумб був на межі смерті: як його та всю експедицію врятував українецьВідео

01:44

Лаванда рясно цвістиме щоліта: що треба обовʼязково зробити до настання морозів

00:18

Росіяни цинічно обстріляли Івано-Франківськ дронами: є загиблий, вирує пожежа

08 жовтня, четвер
23:38

Окупанти просунулися на гарячій ділянці фронту: що відбувається на фронті

23:12

Життя зміниться до невпізнання: три знаки зодіаку чекають на доленосні зміни

23:02

Одна осіння добавка прискорить дозрівання компосту: що покласти в купу

22:56

Як зігріти хату без опалення: 7 простих хитрощів, які справді допомагаютьВідео

22:21

Найдобріший учасник шоу "Майстер Шеф" перестав виходити на зв'язокВідео

22:17

Приваблюють багатство та успіх: 3 знаки зодіаку, яким щаститиме з 12 по 18 жовтня

Реклама
22:11

США запропонують Україні новий план завершення війни - що відомо

21:58

Осінь чи весна — коли садити дерева: правила вдалого вкорінення

21:57

Росія розвідує захід України реактивними дронами: які міста під загрозою

21:46

Два потяги зіткнулися на Львівщині: що відомо про постраждалихФото

21:34

Чому 9 жовтня не можна сваритися з рідними: яке церковне свято

21:30

2 варіанти перемир’я: Зеленський розкрив деталі нових переговорів із США

21:07

Шмигаль повідомив про пошкодження важливого енергооб'єкта Києва після атаки

21:03

Київ перейшов у режим виживання: Кличко зробив тривожний прогноз на зиму

21:03

Малину восени обрізають не всю: садівники розкрили, які пагони треба зберегти

20:11

Кавова гуща допоможе позбутися комах: як її використовувати вдомаВідео

20:02

Відключення світла 9 жовтня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в пʼятницю

19:36

Знають далеко не всі: який оцет категорично не можна брати для консервації

19:15

У Міноборони розкрили масштаб повернення військових після СЗЧ - деталі

19:10

Лукашенко бунтує проти Путіна: Денисенко розкрила, навіщо атакували ЛатвіюПогляд

19:03

Скільки платитимуть українці за світло взимку: уряд ухвалив рішення

18:51

Селін Діон впала під час концерту: що сталосяВідео

18:33

У Києві зупинили рух на всіх трьох лініях метро - перші деталі

18:31

Перехід на зимовий час: чому його не скасували та коли переводити годинники в жовтні

18:22

Фронтмен Imagine Dragons розійшовся з актрисою: що відомо про розрив

18:20

Переїзд із Меган призвів до депресії у Гаррі: принц зізнався

Реклама
17:56

Без сушіння і заморожування: як легко заготовити свіжий кріп одразу на кілька місяців

17:34

Гороскоп на завтра, 9 жовтня: Ракам - проблеми, Стрільцям - радість

17:23

У 1963 році Луї Армстронг записав пісню, яка зупинила тріумф The Beatles: історія хіта

16:48

У Кремлі зробили цинічну заяву про "замороження" війни - що сказали

16:44

"Це не залишиться без відповіді": Зеленський відреагував на удар по Краматорську

16:35

Може врятувати багаж: навіщо досвідчені туристи кладуть аркуш паперу у валізу

16:14

Сідні Свіні виявилася далекою родичкою Мерилін Монро: що їх пов’язує

16:10

Микола Калашник: на кордоні України з Румунією запрацював новий пункт пропуску

16:02

Долар та євро просіли, злотий пішов угору: новий курс валют на 9 жовтня

15:52

Як відрізнити справжній сир від підробки ще в магазині - поради експерта

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
АвтоКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняПрання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти