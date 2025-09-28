Рус
За Facebook та Instagram тепер доведеться платити - кого зачепить нововведення

Юрій Берендій
28 вересня 2025, 16:09
47
Користувачі Facebook та Instagram  для того, щоб уникнути персоналізованої реклами, мають оформити оформити платну підписку, зазначили в Meta.
За Facebook та Instagram тепер доведеться платити - кого зачепить нововведення
За Facebook та Instagram тепер доведеться платити - деталі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Що передбачає платна підписка Facebook
  • Як працює персоналізована реклама Facebook

Користувачі Facebook та Instagram у Великій Британії зіткнулися з нововведенням, адже тепер, щоб уникнути персоналізованої реклами, доведеться сплачувати щомісячну підписку. Це радикальна зміна стратегії компанії Meta, яка раніше обіцяла безкоштовний доступ до своїх сервісів. Про це йдеться у матеріалі Daily Mail.

Скільки коштуватиме підписка Facebook

У веб-версії платформа запропонує користувачам сплачувати 2,99 фунта стерлінгів (165,99 грн.) на місяць, а в мобільних додатках для iOS та Android — 3,99 фунта (221 грн.). Плата покриватиме всі акаунти, зареєстровані в Meta Accounts Center, із додатковим стягненням 2 фунтів у веб-версії та 3 фунтів у мобільній версії за кожен додатковий акаунт.

відео дня

Meta пояснює підвищення ціни для користувачів iOS та Android комісіями, які стягують Google та Apple за доступ до своїх послуг.

Чому Meta змінила стратегію

Компанія заявляє, що зміна є наслідком нових правил Британського управління з питань інформації (ICO), які вимагають від користувачів чіткої згоди на використання їхніх даних у рекламі.

"Це дасть жителям Великобританії можливість чітко вибрати, чи використовувати їхні дані для персоналізованої реклами", — йдеться у заяві Meta.

Всі користувачі у Великобританії, старші 18 років, побачать повідомлення з пропозицією підписатися на Facebook та Instagram, щоб уникнути націлювання реклами. Meta додає, що повідомлення можна спочатку закрити, щоб дати користувачам час обміркувати свій вибір.

Користувачі, які не сплачуватимуть, продовжуватимуть користуватися сервісом без змін, але бачитимуть рекламу. Водночас вони зможуть впливати на вибір реклами через "Налаштування реклами". Для користувачів до 18 років досвід користування залишиться без змін.

"Модель згоди або оплати"

Згідно з підходом Meta, відомим як "модель згоди або оплати", клієнти можуть або сплачувати за відсутність реклами, або користуватися безкоштовним сервісом, який використовує їхні дані для персоналізованої реклами.

"Ми вітаємо рішення Meta запитувати у користувачів згоду на використання їхньої особистої інформації для показу їм реклами. Це відходить від практики Meta, яка полягала в таргетуванні користувачів за допомогою реклами в рамках стандартних умов використання її сервісів Facebook та Instagram, що, як ми чітко зазначили, не відповідає законодавству Великої Британії", - зазначив представник британського ICO.

Щодо вартості підписки, яка становитиме до 47,88 фунтів стерлінгів на рік за один акаунт, ICO зазначає, що це "забезпечує британським споживачам справедливий вибір".

Розворот у політиці Марка Цукерберга

Це значна зміна, адже раніше генеральний директор Meta категорично відкидав платну модель. У 2018 році перед Конгресом пан Цукерберг заявив: "Завжди буде версія Facebook, яка буде безкоштовною".

На запитання сенатора Білла Нельсона, чи буде він стягувати плату за те, щоб Facebook не використовував дані користувачів, Цукерберг відповів: "Ми хочемо пропонувати безкоштовну послугу".

Тепер же, за словами Meta, зміна є наслідком взаємодії з ICO і нових регуляторних вимог, які вимагають "значної прозорості і можливості вибору щодо використання інформації користувачів".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, користувачам Instagram та Facebook варто готуватися: Цукерберг анонсував зміни. Глава Meta Марк Цукерберг оголосив, що компанія відмовляється від послуг фактчекерів, адже цензура у Facebook та Instagram зайшла надто далеко. Відтепер знімуть обмеження на дискусії щодо важливих і чутливих тем, зокрема імміграції, гендеру та гендерної ідентичності.

21 березня 2022 року Тверський суд Москви визнав Meta, що належить американському медіамагнату Марку Цукербергу, "екстремістською організацією". Рішенням суду було наказано негайно заблокувати Facebook та Instagram на території Росії, мотивуючи це тим, що компанія нібито займається "екстремістською діяльністю".

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Instagram Facebook
