Facebook та Instagram не працюють: глобальний збій "поклав" найпопулярніші соцмережі

Користувачі додатків корпорації Meta не можуть зайти на свої акаунти в соцмережах.

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Стався глобальний збій у Google, Meta і не тільки / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/LoboStudioHamburg

У світі стався глобальний збій, унаслідок якого не працюють одні з найпопулярніших соцмереж і застосунків. Дані про збої опублікували на сайті downdetector.

Станом на 18:00 5 березня у світі "лежить" Facebook, Instagram, які належать американській корпорації Meta. Користувачів, які були зареєстровані у Facebook, "викинуло" з акаунтів, а в Instagram з'являється вікно, яке вказує на те, що наразі неможливо завантажити сторінку.

Також збій стався і в Google, YouTube, Discord, Twitter і багатьох інших. За останні 24 години було зафіксовано скарги:

відео дня

Facebook - 579 668

Instagram - 91 548

Google - 1 130

YouTube - 4 854

Стався глобальний збій у Google, Meta і не тільки / фото: скріншот downdetector

Користувачі Telegram помітили неполадки і в цьому додатку. Багато хто зазначає, що він довго "думає".

Через що міг статися збій

За даними гонконгської компанії HGC Global Communications Limited, у Червоному морі було перебито чотири підводні телекомунікаційні кабелі з 15-ти. Вони з'єднують Європу, Африку та Азію. На них припадає 25% трафіку в регіоні.

Представник HGC розповів агентству АР про те, що пошкодження розташовані в південній частині Червоного моря, яку контролює Ємен. Таким чином можна припустити, що саме хусити перебили кабелі ще 24 лютого. Однак наразі невідомо, як саме вони були пошкоджені. Не виключається й варіант, що ці кабелі могли бути пошкоджені якорем.

Зазначається, що знищення кабелів сталося через кілька тижнів після того, як офіційний уряд Ємену попередив про можливий напад повстанців-хуситів на кабелі. Вони продовжують атакувати кораблі та судна в Червоному морі. Водночас лідер єменських повстанців Абдель Малек аль-Хуті відкидає всі звинувачення.

Представник південноафриканської Seacom повідомив CNN, що роботи з відновлення вдасться розпочати лише через місяць. Така затримка пов'язана з необхідністю отримати дозвіл для підводних робіт, а ця процедура в цьому регіоні займає багато часу. Поки кабелі не буде відновлено, весь інтернет-трафік буде перенаправлено.

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