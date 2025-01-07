Користувачам Instagram та Facebook варто готуватися: Цукерберг анонсував зміни

Meta припиняє співпрацю з незалежними фактчекерами і переходить до системи "нотатки спільноти".

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Цукерберг готує масштабні зміни для Instagram та Facebook / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Ключові тези із заяви Цукерберга:

Meta припиняє співпрацю зі фактчекерами

Буде запроваджено систему "нотатки спільноти"

Скасовуються обмеження на обговорення тем імміграції, гендеру та гендерної ідентичності

Цензура у Facebook та Instagram, яку практикувала Meta, зайшла занадто далеко, тому компанія відмовляється від послуг фактчекерів. Обмеження на обговорення таких важливих і чутливих тем, як імміграція, гендер і гендерна ідентичність, скасують. Про це повідомив очільник Meta Марк Цукерберг.

"Настав час повернутися до нашого коріння і вільного вираження думок на Facebook та в Instagram", - заявив він. відео дня

Цукерберг зауважив, що фактчекери, які раніше брали участь у модерації контенту, стали занадто політично упередженими, і це призвело до того, що надмірна кількість невинних повідомлень піддавалася цензурі. Відтепер компанія збирається відмовитись від використання незалежних фактчекерів, замінивши їх новою системою "нотатки спільноти".

"Ми створили багато складних систем для модерування контенту, але проблема складних систем полягає в тому, що вони роблять помилки. Навіть якщо вони випадково цензурують лише 1% дописів, це мільйони людей, і ми досягли точки, коли забагато помилок і забагато цензури", - сказав Цукерберг.

Система "нотатки спільноти"

За його словами, Meta повернеться до своїх "витоків", зосередившись на зменшенні помилок у системах модерації, спрощенні політики та відновленні свободи слова. Він пояснив, що нова система дозволить користувачам самостійно додавати примітки до спірних публікацій, які розширюють контекст і роз'яснюють, де автор може помилятися. Такі примітки можна буде оцінювати.

Система "нотатки спільноти" буде схожа на ту, що наразі існує в X (колишньому Твіттері). Її впровадять у Facebook, Instagram і Threads. Однак поки що користувачі зможуть додавати примітки тільки в США.

Боротьба з незаконним контентом

Крім того, Meta спростить політику щодо контенту, зокрема, в питаннях імміграції та гендеру, що стало важливою темою в багатьох країнах, включаючи США. Цукерберг зазначив, що для більш ефективної боротьби з серйозними порушеннями будуть змінені методи модерації контенту. Тепер фільтри будуть зосереджуватися лише на порушеннях високого рівня, "соцмережа продовжить зберігати серйозне ставлення до загрози наркотиків, тероризму, експлуатації дітей".

"Раніше в нас були фільтри, які перевіряли будь-яке порушення політики. Тепер ми зосередимо ці фільтри на боротьбі з незаконними і серйозними порушеннями", - пояснив глава Meta.

За його словами, у випадку порушень меншої серйозності соціальні мережі спиратимуться на повідомлення від користувачів, перш ніж вживати заходи.

Громадянський контент

Ще однією важливою зміною стане повернення громадянського контенту на платформу. Цукерберг заявив, що Meta хоче підтримувати теми, які стосуються управління, прав людини, громадянських прав та участі в демократичному процесі.

Окрім цього, команда, що відповідає за безпеку та модерацію контенту, буде переведена з Каліфорнії в Техас. Там за словами Цукерберга, є "менше побоювань щодо упередженості команд".

Співпраця з президентом Трампом

Також Цукерберг пообіцяв співпрацювати з урядом США, щоб дати відсіч світовим урядам, які "переслідують американські компанії і домагаються посилення цензури".

"У країнах Латинської Америки діють таємні суди, які можуть наказати компаніям тихо прибрати свої матеріали. У Китаї цензура забороняє нашим застосункам працювати в країні. Єдиний спосіб протистояти цій глобальній тенденції - підтримка уряду США, і саме тому нам було так важко в останні чотири роки, коли навіть уряд США виступав за цензуру", - заявив він.

Збої у соцмережах та перехід до 4G - що відомо

Нагадаємо, 5 березня 2024 року світ зіткнувся з масштабним збоєм, через який перестали працювати Facebook, Instagram, Google, YouTube, Twitter, Discord та Telegram. Причиною збою могло стати пошкодження чотирьох із п’ятнадцяти підводних телекомунікаційних кабелів у Червоному морі, які з’єднують Європу, Африку та Азію.

Також 11 грудня 2024 року користувачі масово скаржилися на проблеми з доступом до Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger. За даними DownDetector, кількість скарг перевищила 100 000 для Facebook та 70 000 для Instagram.

Як повідомляв Главред, в Україні мобільні оператори почнуть вимикати 3G-мережі з 2025 року, щоб звільнити частоти для 4G і покращити якість зв'язку. Процес буде супроводжуватися інформуванням абонентів і вигідними пропозиціями для переходу

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Хто такий Марк Цукерберг? Марк Цукерберг - американський медіамагнат, інтернет-підприємець і філантроп. Відомий як співзасновник компанії Meta (раніше - Facebook, Inc.) і є її головою, головним виконавчим директором і контролюючим акціонером. 2007 року, у віці 23 років, він став наймолодшим у світі мільярдером. У жовтні 2021 року займав 5-е місце в списку найбагатших людей світу зі статками 122 млрд доларів США, повідомляє Вікіпедія.

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