Чим корисні фісташки для організму: вчені розповіли про добову норму фісташок

Фісташки є єдиними горіхами, які містять багато лютеїну - корисної сполуки, що накопичується в сітківці й утворює цей захисний пігмент.

https://glavred.net/life/chem-polezny-fistashki-dlya-organizma-uchenye-rasskazali-o-sutochnoy-norme-fistashek-10624343.html Посилання скопійоване

Чим корисні фісташки для організму / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Pixabay

Ви дізнаєтеся:

Науковий експеримент про користь фісташок

Добова норма фісташок для людини

Щоденне вживання фісташок може запобігти віковим проблемам із зором, підвищуючи захисні сполуки в сітківці. Так вважають дослідники з Університету Тафтса, пише StudyFinds.

Автор YouTube-каналу "Доктор Андрій Сорокін" також розповів про користь фісташок.

Вони виявили, що у дорослих людей, які їли лише дві унції (1 унція - близько 28,35 грама) фісташок щодня протягом 12 тижнів, значно покращилося здоров'я очей порівняно з тими, хто харчувався як зазвичай. Під час дослідження вимірювали спеціальний захисний макулярний пігмент у сітківці - світлочутливому шарі в задній частині ока, який має вирішальне значення для зору.

Цей пігмент діє як внутрішні сонцезахисні окуляри для очей. Він допомагає відфільтрувати шкідливе синє світло і захистити сітківку від ушкоджень, які можуть призвести до вікової дегенерації жовтої плями (ВМД) - однієї з основних причин втрати зору в літніх людей.

Фісташки є єдиними горіхами, що містять багато лютеїну - корисної сполуки, яка накопичується в сітківці й утворює цей захисний пігмент. У зелених листових овочах теж чимало лютеїну, проте природний вміст жиру у фісташках допомагає організму ефективніше засвоювати цю речовину.

У дослідженні брали участь 36 здорових людей 40-70 років, які споживали продукти, що містять лютеїн. Половина учасників додала до свого раціону дві унції несолоних фісташок, а інша половина харчувалася як зазвичай.

Через шість тижнів група, яка вживала фісташки, показала помітне поліпшення рівня макулярного пігменту, і ці переваги зберігалися до кінця 12-тижневого дослідження. Водночас контрольна група не показала значних змін.

"Наші результати вказують на те, що фісташки є не тільки поживною їжею, а й також можуть принести значну користь для здоров'я очей", - зазначив клінічний нейропсихолог, провідний автор дослідження Теммі Скотт.

Дві унції фісташок - це приблизно дві жмені або 50-100 ядер. Фісташки також мають інші харчові переваги, зокрема корисні жири, білок, клітковину.

Дивіться відео про користь фісташок.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред