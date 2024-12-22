Чим корисні фісташки для організму: вчені розповіли про добову норму фісташок

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- Науковий експеримент про користь фісташок
- Добова норма фісташок для людини
Щоденне вживання фісташок може запобігти віковим проблемам із зором, підвищуючи захисні сполуки в сітківці. Так вважають дослідники з Університету Тафтса, пише StudyFinds.
Автор YouTube-каналу "Доктор Андрій Сорокін" також розповів про користь фісташок.
Вони виявили, що у дорослих людей, які їли лише дві унції (1 унція - близько 28,35 грама) фісташок щодня протягом 12 тижнів, значно покращилося здоров'я очей порівняно з тими, хто харчувався як зазвичай. Під час дослідження вимірювали спеціальний захисний макулярний пігмент у сітківці - світлочутливому шарі в задній частині ока, який має вирішальне значення для зору.
Цей пігмент діє як внутрішні сонцезахисні окуляри для очей. Він допомагає відфільтрувати шкідливе синє світло і захистити сітківку від ушкоджень, які можуть призвести до вікової дегенерації жовтої плями (ВМД) - однієї з основних причин втрати зору в літніх людей.
Фісташки є єдиними горіхами, що містять багато лютеїну - корисної сполуки, яка накопичується в сітківці й утворює цей захисний пігмент. У зелених листових овочах теж чимало лютеїну, проте природний вміст жиру у фісташках допомагає організму ефективніше засвоювати цю речовину.
У дослідженні брали участь 36 здорових людей 40-70 років, які споживали продукти, що містять лютеїн. Половина учасників додала до свого раціону дві унції несолоних фісташок, а інша половина харчувалася як зазвичай.
Через шість тижнів група, яка вживала фісташки, показала помітне поліпшення рівня макулярного пігменту, і ці переваги зберігалися до кінця 12-тижневого дослідження. Водночас контрольна група не показала значних змін.
"Наші результати вказують на те, що фісташки є не тільки поживною їжею, а й також можуть принести значну користь для здоров'я очей", - зазначив клінічний нейропсихолог, провідний автор дослідження Теммі Скотт.
Дві унції фісташок - це приблизно дві жмені або 50-100 ядер. Фісташки також мають інші харчові переваги, зокрема корисні жири, білок, клітковину.
Дивіться відео про користь фісташок.
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