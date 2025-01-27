Лосось і овес: дієтологи назвали найкращі продукти для сніданку

Ви дізнаєтеся:
- До чого призводить пропуск сніданку
- Вісім корисних продуктів для сніданку
Сніданок, насичений поживними речовинами, створює основу для майбутнього дня. Пропуск сніданку може призвести до збільшення ризику ускладнень, пов'язаних із серцем, і підвищення рівня холестерину.
Видання Eating well назвало вісім продуктів, які допоможуть закласти основу для відмінного самопочуття з самого ранку.
Автор YouTube-каналу "Здоров'я і Довголіття" також назвав корисні для сніданку продукти.
Грецький йогурт
Грецький йогурт є чудовим джерелом білка - 20 грамів у кожній 7-унцієвій порції.
"У ньому також багато кальцію і вітаміну D, які підтримують здоров'я кісток, а також пробіотиків для здорового мікробіома кишківника", - каже Але Зозос, магістр наук, дієтолог.
Овес
Цілісні злаки, такі як овес, є зручним і універсальним доповненням до здорового і ситного сніданку. Зозос пояснює, що вони є чудовим джерелом розчинної клітковини, зокрема бета-глюканів, відомих своїми властивостями щодо зниження рівня холестерину ЛПНЩ і кардіопротекторними властивостями. Бета-глюкани у вівсі також пов'язані з поліпшенням контролю цукру в крові, що робить їх чудовим вибором для лікування діабету 2 типу.
Ягоди
"Полуниця, чорниця, малина та інші ягоди містять антоціани - антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом і зменшують запалення", - каже Зозос.
Завдяки цим антиоксидантним і протизапальним властивостям, ягоди можуть допомогти захистити від хронічних захворювань і підтримати загальний стан здоров'я.
Яйця
"У яйцях багато холіну, вітамінів групи В, вітаміну D і селену, які відповідають за різні аспекти здоров'я мозку, включно з настроєм і пізнанням", - пояснює Зозос.
За її словами, вони також є чудовим джерелом білка і корисних жирів, включно з омега-3 жирними кислотами, які підтримують здоров'я мозку, суглобів і серця.
Лосось
Додавання жирної риби, як лосось, до сніданку - чудовий спосіб підживити свій ранок високоякісним білком і корисними жирами.
"2-3 порції жирної риби на тиждень підвищують рівень омега-3, які сприяють здоров'ю серця і довголіттю", - каже дієтолог Мелісса Рассел.
Мигдаль
Мигдаль багатий такими необхідними поживними речовинами, як клітковина, корисні жири, білок і вітамін Е. Доведено, що клітковина і корисні жири, зокрема, допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ, що знижує ризик розвитку ішемічної хвороби серця.
Насіння чіа
За словами Рассел, у насінні чіа багато клітковини, поліфенолів і омега-3 жирних кислот, які захищають здоров'я серця, підтримують нормальний кров'яний тиск і балансують рівень цукру в крові.
Оливкова олія
Коли йдеться про традиційні страви для сніданку, олія часто є основним джерелом жиру.
"Вона надає смаку та об'єму будь-якій страві, а також знижує ризик серцевих захворювань", - пояснює вона.
Користь оливкової олії для серця зумовлена великою кількістю мононенасичених жирів і поліфенолів.
Дивіться відео про те, які продукти корисні для сніданку
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