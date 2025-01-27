Лосось і овес: дієтологи назвали найкращі продукти для сніданку

Цілісні злаки, такі як овес, є зручним і універсальним доповненням до здорового і ситного сніданку.

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Дієтологи назвали найкращі продукти для сніданку/ Колаж Главред. Фото: скріншоти

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До чого призводить пропуск сніданку

Вісім корисних продуктів для сніданку

Сніданок, насичений поживними речовинами, створює основу для майбутнього дня. Пропуск сніданку може призвести до збільшення ризику ускладнень, пов'язаних із серцем, і підвищення рівня холестерину.

Видання Eating well назвало вісім продуктів, які допоможуть закласти основу для відмінного самопочуття з самого ранку.

Автор YouTube-каналу "Здоров'я і Довголіття" також назвав корисні для сніданку продукти.

Грецький йогурт

Грецький йогурт є чудовим джерелом білка - 20 грамів у кожній 7-унцієвій порції.

"У ньому також багато кальцію і вітаміну D, які підтримують здоров'я кісток, а також пробіотиків для здорового мікробіома кишківника", - каже Але Зозос, магістр наук, дієтолог.

Овес

Цілісні злаки, такі як овес, є зручним і універсальним доповненням до здорового і ситного сніданку. Зозос пояснює, що вони є чудовим джерелом розчинної клітковини, зокрема бета-глюканів, відомих своїми властивостями щодо зниження рівня холестерину ЛПНЩ і кардіопротекторними властивостями. Бета-глюкани у вівсі також пов'язані з поліпшенням контролю цукру в крові, що робить їх чудовим вибором для лікування діабету 2 типу.

Ягоди

"Полуниця, чорниця, малина та інші ягоди містять антоціани - антиоксиданти, які борються з окислювальним стресом і зменшують запалення", - каже Зозос.

Завдяки цим антиоксидантним і протизапальним властивостям, ягоди можуть допомогти захистити від хронічних захворювань і підтримати загальний стан здоров'я.

Яйця

"У яйцях багато холіну, вітамінів групи В, вітаміну D і селену, які відповідають за різні аспекти здоров'я мозку, включно з настроєм і пізнанням", - пояснює Зозос.

За її словами, вони також є чудовим джерелом білка і корисних жирів, включно з омега-3 жирними кислотами, які підтримують здоров'я мозку, суглобів і серця.

Лосось

Додавання жирної риби, як лосось, до сніданку - чудовий спосіб підживити свій ранок високоякісним білком і корисними жирами.

"2-3 порції жирної риби на тиждень підвищують рівень омега-3, які сприяють здоров'ю серця і довголіттю", - каже дієтолог Мелісса Рассел.

Мигдаль

Мигдаль багатий такими необхідними поживними речовинами, як клітковина, корисні жири, білок і вітамін Е. Доведено, що клітковина і корисні жири, зокрема, допомагають знизити рівень холестерину ЛПНЩ, що знижує ризик розвитку ішемічної хвороби серця.

Насіння чіа

За словами Рассел, у насінні чіа багато клітковини, поліфенолів і омега-3 жирних кислот, які захищають здоров'я серця, підтримують нормальний кров'яний тиск і балансують рівень цукру в крові.

Оливкова олія

Коли йдеться про традиційні страви для сніданку, олія часто є основним джерелом жиру.

"Вона надає смаку та об'єму будь-якій страві, а також знижує ризик серцевих захворювань", - пояснює вона.

Користь оливкової олії для серця зумовлена великою кількістю мононенасичених жирів і поліфенолів.

Дивіться відео про те, які продукти корисні для сніданку

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