'Смертельна небезпека': які рослини у вашому саду небезпечні для тварин

Власники собак та котів мають знати, які квіти небезпечні для тварин, а яких необхідно взагалі уникати - детальніше у матеріалі Главреду.

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Небезпечні рослини для собак / колаж: Главред, фото: pexels

Навесні сади наповнюються яскравими та ароматними квітами. Однак, вони можуть бути красивими на вигляд, але дуже шкідливими для домашніх тварин. Важливо знати, які рослини є небезпечні для ваших домашніх тварин, перш ніж принести їх у свій дім або посадити в саду.

Досвідчений садівник розповіла, що найпоширеніші квіти можуть завдати шкоди вашим домашнім тваринам та назвала в чому небезпека рослин, передає видання Mirror.

Спатифіллум

Ці прості у догляді рослини не можна вживати котам і собакам, оскільки вони містять кристали оксалату кальцію. Проковтування спатифіллуму або їх пилку може призвести до таких симптомів, як надмірне слинотеча, блювота, труднощі з ковтанням і подразнення губ, язика та рота.

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"Ви також повинні тримати ці рослини подалі від свого акваріума. Якщо кристали потрапляють у воду і їх проковтують риби, вони можуть викликати подразнення, серйозні проблеми зі шлунком і респіраторні проблеми", - зазначила садівниця.

Гіацинти

Гіацинти - це один із представників сімейства лілейних, яких вам слід уникати. Вони містять алкалоїди, особливо в цибулині, які дуже токсичні для собак і котів.

Проковтування може спричинити сильну блювоту, тремтіння та криваву діарею, а також прискорене серцебиття вашого вихованця, що може спричинити прискорене дихання чи інші проблеми.

Тюльпани

Тюльпан становить небезпеку для кішок і собак, але особливо їх цибулина. При ковтанні це може спричинити втрату апетиту, судоми, слинотечу, блювоту, діарею та порушення серцевої діяльності.

Хризантема

У хризантемах токсини, про які вам потрібно знати, називаються піретрини. Якщо ваша собака чи кішка їсть цю рослину, у них можуть виникнути проблеми зі шлунком, відсутність апетиту та слинотеча. Велика кількість може викликати депресію та втрату координації.

Інші небезпечні квіти

Каланхое може викликати проблеми із шлунком та пришвидшений серцевий ритм у котів і собак.

Амариліс може викликати біль у животі, тремтіння, блювоту та діарею. Запашний горошок містить амінопропіонітрил, який може викликати слабкість і млявість у кішок і собак. У важких випадках - судоми або навіть вбити вашого вихованця.

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