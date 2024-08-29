"Смартгодинник" для садів і виноградників: вчені розробили знахідку для врожаю

Унікальний датчик-смартгодинник розробила компанія в Новій Зеландії.

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Датчик Croptide для точного зчитування стану рослин / Колаж: Главред, фото ifarming.u

Датчик, який вміє точно зчитувати стан рослин безпосередньо зі стебла або стовбура плодових дерев чи винограду, розробила компанія Croptide з Нової Зеландії. Про це повідомляє iFarming.

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Унікальність так званого смартгодинника для рослин полягає в тому, що його використання максимізує врожайність, покращує якість плодів, зменшує витрати води на 50%.

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"Розробники називають датчик Croptide смартгодинником для рослин, який дає чітке розуміння того, що саме потрібно рослині в конкретний момент. Фермери отримують практичну інформацію, яка допомагає їм ухвалювати ефективніші рішення для захисту або живлення своїх насаджень", – повідомляє видання.

Що відомо про захист плодових дерев Захист насаджень від хвороб і шкідників сприяє помітному підвищенню врожайності плодових дерев. Рівень рентабельності при цьому підвищується на третину. Комбіноване застосування та чергування при обприскуваннях за фенопрогнозною системою, з урахуванням небезпеки тих чи інших хвороб і шкідників, забезпечує надійний захист плодових дерев від комплексу шкідливих організмів, повідомляє Національна академія аграрних наук України.

Як розповідає співзасновник і генеральний директор компанії Croptide Хеміш Пенні, технологія Croptide максимізує врожайність, покращує якість плодів, зменшує витрати води на 50%, а також забезпечує кращі фінансові й екологічні результати:

"Завдяки датчикам Croptide фермери заощаджували до половини того обсягу води, який вони раніше використовували для поливу", - розповідає співзасновник.

Нещодавно інвестиційний проєкт на суму $2,56 млн був закритий компанією. Тепер Croptide проводить комерційні пілотні випробування своєї сенсорної технології на яблунях, винограді та ківі – трьох основних багаторічних культурах Нової Зеландії.

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