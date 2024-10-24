Як навчити собаку ходити на повідку: експерти здивували порадою

Це знизить рівень стресу та зробить прогулянки приємнішими.

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Як навчити песика ходити на повідці правильно / unsplash.com

Виховання собаки базується на дисципліні та довірі між вами та вашим улюбленцем. Одним із ключових елементів дресирування є вміння гуляти на повідку.

Експерти Konura поділилися корисними порадами про те, як навчити собаку ходити на повідку без стресу і труднощів.

Як навчити собаку ходити на повідку?

Основні поради:

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Використовуйте звичайний повідець замість рулетки. Оптимальна довжина — не менше 3 метрів, що дасть собаці більше свободи. Уникайте натягування повідка, намагайтеся тримати його ослабленим, щоб уникнути напруги у собаки.

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Дозвольте собаці досліджувати навколишній світ: нюхати, слухати звуки і робити свої справи. Це знизить рівень стресу та зробить прогулянки приємнішими. Чому важливо навчити собаку не тягнути: Якщо собака звикає гуляти на натягнутому повідку, вона вважатиме, що це норма, що може призвести до проблем зі здоров'ям і неприємних асоціацій з прогулянками.

Чи можна годувати собаку один раз на день Експерти Аризонського університету провели дослідження і з'ясували, що годування собак лише один раз на день знижує ризик виникнення дев'яти видів вікових проблем зі здоров'ям, зокрема: раку, стоматологічних проблемам, зниження когнітивних здібностей, розладів шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок і сечовидільної системи, пише Earth.com. На думку дослідників, собакам може бути корисно харчуватися рідше через їхнє мисливське походження. Їхні предки - вовки - часто по кілька днів обходилися без їжі. "Проте наше дослідження не встановило причинно-наслідкового зв'язку між самим режимом годування та хворобами. Також варто враховувати не лише те, як часто тварини їдять, а й у якій кількості", - сказав один з авторів дослідження Метт Кеберлейн із Вашингтонського університету.

Практичні рекомендації:

Як тільки повідець натягується — зупиніться. Це покаже собаці, що тягнути не варто. Коли повідець ослаб, нагородіть собаку ласощами, формуючи позитивну асоціацію з правильною поведінкою. Нагороджуйте собаку кожного разу, коли вона звертає на вас увагу або підходить ближче, щоб зміцнити ваш зв’язок. Починайте навчання в спокійних місцях з мінімумом відволікань, а потім поступово переходьте до більш людних місць. Обирайте якісну та комфортну амуніцію, щоб собака не відчувала обмеження, а прогулянка була безпечною і приємною. Дотримуючись цих простих рекомендацій, ви створите комфортні умови для прогулянок, а ваш собака почуватиметься впевнено та розслаблено.

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