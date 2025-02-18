Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

Даяна Швець
18 лютого 2025, 16:02
59
Історія швидко стала вірусною та викликала жваву дискусію серед шанувальників економного шопінгу.
Секонд-хенд, карман, шоппинг
Покупець знайшов гроші у пальті з секонд-хенду / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

  • Що знайшла в кишені пальто Шеррі Джонсон
  • Які знахідки можуть здивувати під час покупок в секонд-хенді

Несподіваною знахідкою, зробленою під час покупок у секонд-хенді, поділилася мешканка Канзас-Сіті, штат Міссурі, Шеррі Джонсон на Reddit. Виявляється, варто завжди перевіряти кишені, адже є шанс знайти кругленьку суму та не тільки. Наприклад, щасливиця Джонсон виявила 42 долари.

Джонсон часто відвідує магазини вживаного одягу в пошуках унікальних речей і вже не раз натрапляла на цінні предмети. У її колекції — кришталева ваза Tiffany, срібний кубок і навіть діамантова сережка. Однак знахідка грошей у кишені пальта стала для неї несподіванкою.

відео дня

"Я шукала пальто для мами і згадала, що багато людей знаходять несподівані речі в пожертвуваних товарах. Коли я перевірила кишені, натрапила на кілька використаних серветок, а потім на щось схоже на папір. І ось — гроші", — розповіла вона.

Жінка знайшла 42 долари
Жінка знайшла 42 долари / Фото: Reddit

Публікація викликала хвилю обговорень у сабреддіті r/ThriftStoreHauls. Користувачі почали ділитися власними історіями.

Дехто знаходив гроші у книжках, інші — у кишенях джинсів або навіть у сміттєвих контейнерах.

Проте не всім так щастило: деякі натрапляли лише на використані серветки або маски від COVID. Американка зізналася, що спочатку вагалася, чи варто залишати знайдені гроші, але зрештою вирішила їх не повертати.

"Магазин, у якому я була, комерційний, і непродані речі там просто викидають", — пояснила Джонсон.

До речі, також розповідалося, як жінка знайшла шедевр на секонді. Вона придбала олійну картину всього за 8 доларів, навіть не підозрюючи про її справжню цінність.

Більше новин про секонд-хенд:

Що таке reddit?

Reddit - сайт, що поєднує риси соціальної мережі і форуму, на якому зареєстровані користувачі можуть розміщувати посилання на будь-яку вподобану інформацію в Інтернеті і обговорювати її. Як і багато інших подібних сайтів, Reddit підтримує систему голосування за вподобані повідомлення - найбільш популярні з них виявляються на головній сторінці сайту, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

секонд-хенд Reddit цікаві новини одяг
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

17:01Світ
"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

16:41Україна
"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

16:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

Куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу": Кошовий розкрив неприємну правду

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

Гороскоп на завтра 19 лютого: Дівам - успіх у всьому, Стрільцям - винагорода

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

"Боже мій": відомий ведучий розповів, який вигляд Катерина Осадча має в житті

В Україні затягується майже двотижнева магнітна буря: коли вона закінчиться

В Україні затягується майже двотижнева магнітна буря: коли вона закінчиться

Останні новини

17:01

Зеленський вперше відреагував на переговори між США та РФ і оголосив про рішення

16:58

Варити не варто: кухар розкрив смачніший спосіб приготування картоплі

16:44

Буде ідеально чистим: як видалити плями з килима простим засобом з ванної

16:43

Кулеба сказав, чи можлива ще перемога України у війні

16:41

"Йти на ультиматуми РФ не збираюся": Зеленський - про переговори між РФ і США

Україні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війниУкраїні запропонують "гіркі пігулки": Горбач – про перспективи переговорів щодо завершення війни
16:40

Лілія Подкопаєва розсекретила, де навчатиметься її донька

16:36

Євробачення-2025: Alyona Alyona висловилася про представників України Ziferblat

16:30

Порошенко двічі сказав неправду, щоб виправдати синів, які втекли від мобілізації до Лондону, - боєць ЗСУ

16:23

Не кінець війни: чим можуть завершитись переговори Путіна, Зеленського і ТрампаВідео

Реклама
16:15

"Доведеться йти на поступки": у США озвучили умови закінчення війни в Україні

16:02

Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

16:00

Тариф на світло стане меншим: Міненерго зробило важливу заяву

15:40

Справжні перфекціоністи: 5 знаків зодіаку, які контролюють усе

15:20

Катя Осадча вперше зізналася, чому відклала ідею з усиновленням

15:10

Навіть заради миру: Зеленський назвав компроміс, на який ніколи не піде

14:55

Ціна впала на 8%: вартість ключового продукту в Україні знизилася

14:54

Чи можна щодня митися дігтярним милом: яка його користь і шкодаВідео

14:42

Переговори США та РФ у Саудівській Аравії завершилися: про що домовилися делегації

14:40

"Ми прийшли до цього жаху": актор "Сватів" пішов проти Путіна і розкрив, чомуВідео

14:34

ЄС готує Україні пакет військової допомоги розміром 700 млрд євро - Бербок

Реклама
14:14

"Навіть без переговорів": Росія може вимушено взяти "паузу" у війніВідео

14:14

Особовий склад не рятує: у ЗСУ назвали головну проблему ворога біля Покровська

13:57

Ольга Сумська зізналася, як на її кар'єру вплинуло життя доньки-мовчунки в РФ

13:38

"Виконання всіх бажань Путіна": євродепутат розкрив план Трампа щодо України

13:36

Син Осадчої та Горбунова вивалив сімейні таємниці: відео потрапило в мережуВідео

13:29

РФ удосконалила північнокорейські ракети: Буданов попередив про небезпеку

13:23

Стрімке падіння цін: в Україні різко змінилась вартість яєць

13:11

Чекало не одне покоління: Джонні Депп повертається в "Пірати Карибського моря"

12:58

Весняне тепло вже близько: синоптики назвали точну дату потепління в Україні

12:38

Говорили про Україну: президентка Єврокомісії зустрілася з спецпредставником США

12:36

Участь КНДР у війні матиме наслідки: Буданов назвав загрозу для світу

12:25

Гороскоп Таро на березень 2025: Овнам - злодійство, Тельцям - прогрес, Близнюкам - коханняВідео

12:16

У Зеленського з’явився козир, щоб ввічливо сказати "ні" Трампу – Forbes

12:12

Drum Island Fest 2025: найбільший конкурс ударних інструментів для дітей в Україні

12:09

НАБУ шантажує фігурантів кримінальних справ, щоб ті провокували чиновників на хабарі – ЗМІ

12:07

Діти путініста Філіпа Кіркорова терміново покинули РФ - що сталося

11:54

У Кремлі заявили про готовність Путіна вести переговори із Зеленським: у чому підступ

11:52

Важливі події найближчими тижнями і місяцями: Туск заінтригував заявою

11:40

"Пряме влучання": росіяни КАБом рознесли центр Золочева під Харковом

11:34

"Лікарі борються за життя": українська актриса в реанімації в критичному стані

Реклама
11:16

ЗСУ перебувають в "мішку": офіцер попередив про загрозливе оточення підрозділів

11:09

Склади зброї України та інших країн Європи майже порожні - гендиректор Rheinmetall

11:06

Китайський гороскоп на завтра 19 лютого: Бикам - жертви, Півням - тривога

11:00

Відключень світла не уникнути: експерт сказав, до чого готуватися українцям

10:45

Втік від росіянки: у Тома Круза нова подруга, молодша на 26 років

10:26

Трамп може вивести війська США з Балтії на вимогу Путіна - Financial Times

10:20

Мадонна знялася в рожевій комбінації в рідкісному відео без фільтрівВідео

10:19

"Мені до одного місця": утікач Винник висловився про допомогу ЗСУ і свій патріотизм

10:14

Сценка із побиттям працівника ТЦК під оплески: гучний скандал у київській школіВідео

10:00

Долетіло всього шість дронів: ППО України поставило новий рекорд по захисту неба

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти