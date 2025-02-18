Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

Історія швидко стала вірусною та викликала жваву дискусію серед шанувальників економного шопінгу.

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Покупець знайшов гроші у пальті з секонд-хенду / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

Що знайшла в кишені пальто Шеррі Джонсон

Які знахідки можуть здивувати під час покупок в секонд-хенді

Несподіваною знахідкою, зробленою під час покупок у секонд-хенді, поділилася мешканка Канзас-Сіті, штат Міссурі, Шеррі Джонсон на Reddit. Виявляється, варто завжди перевіряти кишені, адже є шанс знайти кругленьку суму та не тільки. Наприклад, щасливиця Джонсон виявила 42 долари.

Джонсон часто відвідує магазини вживаного одягу в пошуках унікальних речей і вже не раз натрапляла на цінні предмети. У її колекції — кришталева ваза Tiffany, срібний кубок і навіть діамантова сережка. Однак знахідка грошей у кишені пальта стала для неї несподіванкою.

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"Я шукала пальто для мами і згадала, що багато людей знаходять несподівані речі в пожертвуваних товарах. Коли я перевірила кишені, натрапила на кілька використаних серветок, а потім на щось схоже на папір. І ось — гроші", — розповіла вона.

Жінка знайшла 42 долари / Фото: Reddit

Публікація викликала хвилю обговорень у сабреддіті r/ThriftStoreHauls. Користувачі почали ділитися власними історіями.

Дехто знаходив гроші у книжках, інші — у кишенях джинсів або навіть у сміттєвих контейнерах.

Проте не всім так щастило: деякі натрапляли лише на використані серветки або маски від COVID. Американка зізналася, що спочатку вагалася, чи варто залишати знайдені гроші, але зрештою вирішила їх не повертати.

"Магазин, у якому я була, комерційний, і непродані речі там просто викидають", — пояснила Джонсон.

До речі, також розповідалося, як жінка знайшла шедевр на секонді. Вона придбала олійну картину всього за 8 доларів, навіть не підозрюючи про її справжню цінність.

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