Шопінг в секонд-хенді: стало відомо, для чого потрібно завжди перевіряти кишені

Про що мова:
- Що знайшла в кишені пальто Шеррі Джонсон
- Які знахідки можуть здивувати під час покупок в секонд-хенді
Несподіваною знахідкою, зробленою під час покупок у секонд-хенді, поділилася мешканка Канзас-Сіті, штат Міссурі, Шеррі Джонсон на Reddit. Виявляється, варто завжди перевіряти кишені, адже є шанс знайти кругленьку суму та не тільки. Наприклад, щасливиця Джонсон виявила 42 долари.
Джонсон часто відвідує магазини вживаного одягу в пошуках унікальних речей і вже не раз натрапляла на цінні предмети. У її колекції — кришталева ваза Tiffany, срібний кубок і навіть діамантова сережка. Однак знахідка грошей у кишені пальта стала для неї несподіванкою.
"Я шукала пальто для мами і згадала, що багато людей знаходять несподівані речі в пожертвуваних товарах. Коли я перевірила кишені, натрапила на кілька використаних серветок, а потім на щось схоже на папір. І ось — гроші", — розповіла вона.
Публікація викликала хвилю обговорень у сабреддіті r/ThriftStoreHauls. Користувачі почали ділитися власними історіями.
Дехто знаходив гроші у книжках, інші — у кишенях джинсів або навіть у сміттєвих контейнерах.
Проте не всім так щастило: деякі натрапляли лише на використані серветки або маски від COVID. Американка зізналася, що спочатку вагалася, чи варто залишати знайдені гроші, але зрештою вирішила їх не повертати.
"Магазин, у якому я була, комерційний, і непродані речі там просто викидають", — пояснила Джонсон.
До речі, також розповідалося, як жінка знайшла шедевр на секонді. Вона придбала олійну картину всього за 8 доларів, навіть не підозрюючи про її справжню цінність.
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