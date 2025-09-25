Птахи атакують людей: дівчина змушена вішати білизну у дворі в шоломі, рятуючись від сорок

Науковці та захисники природи радять жителям бути обережними.

Напади птахів в Австралії - явище регулярне / колаж: Главред, фото: скріншот

Рутинне прання перетворилося на екстремальну пригоду для молодої австралійки після того, як вона вирішила вдягнути захисний шолом, щоб розвісити білизну у дворі.

У відео, опублікованому в TikTok користувачкою @gunkasey, дівчина показує, як розвішує вологий одяг. Раптово з небес на неї стрімко пікірує птах і з силою врізається в шолом.

Від несподіванки дівчина вигукнула лайку, а "крилата кривдниця", за її словами, ніби "розсміялася" у відповідь.

Запис швидко набрав популярності: одні користувачі висловили шок, інші ж поділилися схожим досвідом.

"У нас птахи собаку атакували торік, довелося везти його до ветеринара", "Кожного вересня ми чекаємо на цей сезон, і він завжди сповнений сюрпризів", - писали вони.

Експерти нагадують, що напади птахів в Австралії - явище регулярне. Особливо активні сороки та птахи-м'ясники, які в період розмноження захищають свої гнізда. За даними платформи Magpie Alert, цього року вже зафіксовано понад 2500 нападів, і 257 людей отримали травми.

За словами фахівця з дикої природи Університету Південного Квінсленда доктора Мег Едвардс, такі атаки пов'язані зі шлюбним періодом і захистом пташенят.

"Сезон триває близько шести тижнів, доки малюки не зміцніють, але навіть у цей час лише близько 10% сорок нападають на людей. Однак у містах, де птахи і люди тісніше співіснують, ризик вищий", - пояснила вона.

Науковці та захисники природи радять жителям бути обережними: уникати місць гніздування, носити шоломи та окуляри, а також звертати увагу на попереджувальні таблички.

