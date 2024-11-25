Чому деякі люди завішують дзеркала вночі: експерти пояснили давнє вірування

Накривання дзеркал може бути корисним як з точки зору духовних вірувань, так і для забезпечення гармонії у спальні.

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Чому деякі люди остерігаються дзеркал вночі / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що йде мова:

Чому деякі люди вночі не дивляться в дзеркала, натомість накривають їх

Де в спальні не можна вішати дзеркало

Духовні експерти розповідають про давню практику, яка допомагає розслабитися та забезпечити спокійний ранок. Сон і дзеркала мають особливе місце в багатьох духовних традиціях і часто стають темою для дискусій. Про їхній вплив на нашу підсвідомість і енергію розповідають експерти homesandgardens, пише Главред.

Чому накривають дзеркала на ніч?

У багатьох культурах дзеркала сприймаються як "портали" до інших світів або як такі, що відображають наше підсвідоме. Вважається, що вночі, коли тіло занурюється у сон — символічну "маленьку смерть", — накриті дзеркала запобігають проникненню сторонніх духів і зберігають енергетичний баланс.

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Як дзеркала впливають на енергетику в домі?

За словами експертів з феншуй, дзеркала можуть порушувати гармонію спальні, особливо якщо розташовані навпроти ліжка. Вони здатні підсилювати енергію, викликаючи неспокій, або створювати відчуття "відкритого порталу", що може негативно впливати на якість сну.

Деякі традиції вважають, що дзеркала здатні подвоювати як позитивну, так і негативну енергію. Якщо у приміщенні панує напружена атмосфера, дзеркала можуть підсилити її, завдаючи ще більшого дискомфорту.

Чи варто накривати дзеркала?

Якщо ви схильні до вірувань про духовний вплив, накривання дзеркал перед сном може стати корисною практикою. Це дозволяє захистити себе від небажаних впливів і сприяє спокійному відпочинку. Деякі експерти також рекомендують накривати екрани електронних пристроїв, які є своєрідними "дзеркалами".

Чому не варто спати напроти дзеркала?

Історично вірили, що дзеркала можуть бути воротами до потойбічного світу. У багатьох культурах, включаючи єврейські та буддійські традиції, дзеркала накривають під час обрядів, щоб не турбувати душу. Ця практика символізує захист і безпеку, допомагаючи налаштуватися на відпочинок.

Окрім цього, також експерти перелічили неочікувані речі, що можуть принести невдачу в оселю. Ще раз підтверджується, що дзеркало, спрямоване на ліжко, може впустити негативну енергію в гармонійні стосунки в парі.

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