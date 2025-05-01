Кому шкідлива кориця: експерти розповіли, чим небезпечна популярна спеція

Кориця може активувати рецептори в організмі, які фактично розщеплюють певні ліки.

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Кому шкідлива кориця / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "How to Eat"

Коротко:

Вживання кориці у великих дозах може спричинити проблеми

Перш ніж вживати корицю - проконсультуйтеся з фахівцем

Цинамальдегід, який міститься в кориці, може виводити з організму деякі ліки, що знижує їхню ефективність. Як пише Главред, такий висновок зробили вчені з Університету Міссісіпі, провівши відповідне дослідження, повідомляє Independent.

Зазначається, що ті, хто додає незначну кількість кориці до страв або напоїв, навряд чи зіткнуться з якимись наслідками, але вживання цієї спеції у великих дозах може викликати проблеми.

Авторка Youtube-каналу "How to Eat" також розповіла про шкоду і користь кориці.

"Надмірне споживання кориці може призвести до швидкого виведення з організму ліків, що відпускаються за рецептом, а це може знизити їхню ефективність", - попередила головна вчена, яка брала участь у дослідженні, Шабана Хан.

Дослідники з'ясували, що основна сполука кориці - циннамальдегід - може активувати рецептори в організмі, які фактично розщеплюють певні ліки. Застереження стосується насамперед людей, які страждають на хронічні захворювання, такі як гіпертонія, діабет, артрит, астма, ожиріння, ВІЛ, СНІД, депресія, та приймають ліки на постійній основі.

"Найкраща порада - проконсультуватися з лікарем, перш ніж використовувати будь-які добавки на кшталт кориці разом із рецептурними ліками", - зазначила Хан.

Водночас у дослідженні наголошується, що олія кориці, яка зазвичай використовується в кулінарії та для виробництва косметичних засобів, не становить жодного ризику.

Дивіться відео про шкоду і користь кориці

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