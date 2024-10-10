Як підвищити енергоефективність будинку: ТОП-4 найощадливіших способа

Вони є екологічними та сприяють більш стійкому способу життя.

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4 енергоефективні способи покращення будинку / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Від заміни старих вікон до встановлення сонячних панелей – існує багато способів підвищити енергоефективність будинку. Хоча такі покращення можуть вимагати значних початкових витрат, вони підвищують вартість вашої нерухомості та допомагають заощадити на оплаті енергії в майбутньому.

Ось чотири ключові способи підвищити енергоефективність вашого будинку, які допоможуть заощадити найбільше від експертів goodhousekeeping.

Встановлення енергоефективних дверей та вікон

Нові вікна, розсувні двері або сучасні вхідні двері не тільки покращують зовнішній вигляд будинку, але й зменшують витрати на енергію. Якщо вікна та двері у вашому домі ще в гарному стані, можна зменшити втрати, ущільнивши їх герметиком або стрічкою. Якщо ж вони вже занадто зношені, варто розглянути заміну на нові енергоефективні варіанти.

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Встановлення теплового насосу

Теплові насоси – це ефективна альтернатива звичайним системам обігріву і охолодження, яка використовує електрику для забезпечення тепла взимку і прохолоди влітку. Хоча первісні витрати можуть бути високими (кілька тисяч доларів), ви зможете заощадити на енергоносіях.

Що таке радіатор опалення? Радіатор опалення, або батарея опалення — прилад систем водяного і парового опалення. Суть роботи радіатора зводиться до створення великої поверхні, через яку передається тепло з теплоносія і, відповідно, обігрівається приміщення, в якому розташовано радіатор. Першою і найбільш імовірною версією походження назви "батарея" є те, що радіатор парового опалення має від декількох штук до декількох десятків радіаторних секцій, тому він отримав назву за аналогією з артилерійською батареєю. Тобто якби він був винайдений у 21-му столітті він би міг називатися кластером. Є й інша версія, за якою назва "батарея" походить за аналогією з акумуляторною батареєю, повідомляє Вікіпедія.

Оновлення ізоляції

Хоча ізоляція може служити десятки років, вона поступово втрачає ефективність. Якщо ваша ізоляція не зберігає тепло взимку та не утримує прохолоду влітку, варто задуматися про її заміну.

Інвестиція в сонячні панелі

Сонячні панелі — це суттєва інвестиція, але вони можуть значно знизити ваші витрати на електроенергію або навіть повністю їх ліквідувати. Окрім того, сонячна енергія допомагає зменшити викиди вуглецю і підвищує вартість вашого будинку.

Як зекономити на електроенергії / Инфографика: Главред

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