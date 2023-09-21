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Навіть не здогадуєтеся: названо найдивніші добавки, які ви їли

Яна Ставська
21 вересня 2023, 05:20
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Бобровий струмінь, риб'ячий клей і фермент зі шлунка кози - це не всі інгредієнти, які ви вживали хоч раз у своєму житті.
Чому не можна зберігати продукти у фользі
Ви напевно вживали навіть миш'як / Колаж: Главред, фото: pexels

Навіть якщо ви харчуєтеся максимально здоровою їжею, є дивні інгредієнти, які ви можете споживати, навіть не усвідомлюючи цього.

Фактично, ці добавки ви можете вживати протягом усього життя, використовувати їх у повсякденній кулінарії, але все одно не здогадуватися, що тримаєте в руках. The Mirror опублікував перелік найпоширеніших "дивних" інгредієнтів, що трапляються у сніданках, обіді і вечері.

Деякі трапляютьсяу ресторанній їжі, інші - у домашній.

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Продукти з червоними барвниками. Звучить нестрашно, не так? Але чи знали ви, що червоний барвник - "кармін" - добувають з подрібненого кохінеального червця (кошенілю). Кармін є в джемах, тістечках та інших солодощах. Раніше ходили чутки, що кармін додавали у "Кока-Колу", проте поки вони не були підтверджені.

Мишак. Ця отрута в малих кількостях виявлена у зернових, фруктах і овочах. А все через отруєний грунт. Дослідники навіть виявили миш'як у пиві. Вживання таких продуктів у великій кількості дуже небезпечне, тому що, накопичуючись в організмі, отрута може спричинити розвиток деяких видів раку.

Кастореум або бобровий струмінь. Ця ароматична речовина виробляється у бобрів у прианальних препуциальних залозах. Кастореум можна знайти в деяких видах продуктів зі смаком ванілі, полуниці, малини. Наприклад,у морозиві.

L-цистеїм. Це хімічна речовина, отримана з курячого, качиного пір'я або коров'ячих рогів. Використовується у деяких видах хліба для продовження терміну зберігання.

Сичужний фермент - фермент зі шлунка кози, теляти або вівці. Його містять деякі види вегетаріанського сиру.

Ізінглас або риб'ячий клей. Зустрічається у складі деяких видів пива. Речовину додають в бочкове пиво, щоб видалити залишки дріжджів і тверді частинки в напоях.

Раніше Главред писав, як приготувати локшину в домашніх умовах всього за 15 хвилин. Для цього вам знадобиться лише один інгредієнт.

Якщо ви стежите за фігурою, то напевно вам сподобається рецепт "повітряної" вівсянки.

А ось для любителів солоденького Главред підготував рецепт повітряного низькокалорійного яблучного пирога. Для цього потрібно враховувати особливу техніку нарізки яблук і ретельного змішування тіста з начинкою.

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