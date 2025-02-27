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З яким вином їдять рибу: як отримати гастрономічне задоволення

Олена Кюпелі
27 лютого 2025, 23:01
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Смажені рибні страви люблять природну кислотність білих вин, таких як Семільон, Совіньйон Блан і Рислінг.
Чому біле вино краще підходить до риби
Чому біле вино краще підходить до риби / Колаж Главред, фото Instagram

Щоб уславитися винним гурманом і, більше того, отримувати від нього максимальне задоволення не тільки під час аперитиву, а й під час вечері, варто знати прості правила поєднання вина з їжею. Наприклад, ви можете задаватися питанням: чому біле вино подають до риби?

Насправді, відповідь дуже проста: стиль вина, яке ви обираєте для поєднання з вашою стравою з морепродуктів або риби, диктується його делікатністю.

Від класичного поєднання свіжого ігристого з устрицями і не зовсім класичного поєднання лосося з Піно Нуар, існує широкий спектр можливостей поєднання вина і риби.

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Не тільки біле вино ідеально поєднується з рибою
Не лише біле вино ідеально поєднується з рибою / Фото Pixabay

Часто також звучить питання: чому не їдять рибу з червоним вином? І виявляється, що дуже навіть їдять. Адже легкі та середньоважкі пікантні червоні вина, як-от гренаш, неро д'авола, барбера, піно нуар і мерло, чудово поєднуються з лососем, жирною рибою, як-от тунець і скумбрія, морепродуктами в томатних соусах та індійськими каррі на основі морепродуктів.

Який алкоголь п'ють із рибою?

Смажені рибні страви полюбляють природну кислотність білих вин, таких як Семільон, Совіньйон Блан і Рислінг. До речі, якщо обирати французькі вина з більш холодних регіонів Франції, то і кислотність вина буде вищою. Втім, як і його свіжість.

А ось важча і жирніша риба, просто приготована на грилі, може набути текстури середньотяжких Марсанів, Піно Грі, Арнеїс і Фіано.

Верментіно також є текстурним сортом, який демонструє класичні солоні або морські бризки, що робить його ідеальним для просто приготованих морепродуктів.

Яке вино подати до лосося?

Коли справа доходить до червоного вина і морепродуктів, забудьте те, що ви чули або читали про те, що вони не поєднуються. Багатство риби, такої як лосось, робить її чудовим для любителів червоного вина, і найкращими поєднаннями є легкі та середні, а також пікантні червоні вина, такі як Гренаш, GSM Blends, Неро д'Авола, Барбера, Піно Нуар і Мерло. Для тих, хто не любить червоні вина, Розе - ще один чудовий вибір.

Розе - чудовий вибір для рибної вечері
Розе - чудовий вибір для рибної вечері / Фото Pixabay

Ці сорти також винятково добре поєднуються з жирними рибними рагу, каррі, стравами на основі томатів, такими як буйабес, і жирною рибою, такою як тунець і скумбрія.

Більшість білих вин середньої щільності будуть смачними з кесадільями, особливо сучасне Шардоне з долини Хантер.

Біла риба і вино

Ніжні і м'які на смак види риб, такі як камбала, морський язик і тилапія, можна швидко і легко приготувати на грилі або запекти, а потім просто подати з лимоном і травами.

Італійські білі вина - природне доповнення. Крім популярного Піно Гріджіо, зверніть увагу на такі сорти винограду, як Верментіно, Фіано і Грілло, з яких виходять свіжі лимонні вина. Острівні білі вина з Сицилії та Сардинії іноді мають свіжий солоний присмак, який також добре поєднується з просто смаженою рибою.

Камбала в лимонному соусі
Камбала в лимонному соусі / Фото Pixabay

Загалом, білі вина з прибережних виноробних регіонів - безпрограшний варіант для риби. Подумайте про португальський Vinho Verde з виноградом сорту Альваріньо або його іспанського кузена Альбаріньо з Ріас-Байшас. Грецьке Assyrtiko, особливо з острова Санторіні, - ще один чудовий вибір.

Вина, такі як Assyrtiko, з високою натуральною кислотністю, добре поєднуються з ніжною білою рибою у вершкових соусах або приготованою в олії. Невитримане в дубі Шардоне, наприклад, Шаблі, - надійний вибір, як і абсолютно сухе Мюскаде з долини Луари, яке також є одним із класичних поєднань з устрицями та іншими морепродуктами.

Говорячи про класичні поєднання, гарне, злегка витримане в дубі біле Бургунді ідеально поєднується зі смаженою лимонною камбалою.

Структурна біла риба

Мешканці океану, як-от тріска, палтус, пікша і морський окунь, можуть бути віднесені до категорії пластівчатої білої риби, але з більшими пластівцями і щільнішою текстурою їх зазвичай використовують у стравах зі значно більш насиченими соусами, спеціями і ароматними травами.

Це означає, що ви можете вибрати більш міцне біле вино, можливо, з деякою витримкою в дубі або пляшці. Спробуйте такі стилі, як витримане біле Ріоха або Шенен Блан з долини Луари.

Екзотичні, пряні ельзаські білі вина з Рислінгів, Гевюрцтрамінерів і Піно Грі, можливо, з невеликою кількістю залишкового цукру, добре поєднуватимуться зі стравами з білої риби з азіатськими спеціями.

Такі трави, як кріп, естрагон, петрушка, зелена цибуля, майоран і лимонник, особливо добре поєднуються з рибою. Рибні страви з травами вимагають вин, які доповнюють ці смаки власними яскравими трав'яними нотками. Совіньйон блан - або свіжі, пікантні версії з Нової Зеландії, або більш стримані трав'янисті стилі з долини Луари - є надійним варіантом.

Шампанське - завжди свято
Шампанське - завжди свято / Фото Pixabay

Якщо ваша тріска або пікша обсмажені в клярі - або легка японська темпура, або класична риба зі смаженою картоплею - шукайте свіже сухе біле вино з високою кислотністю, щоб компенсувати жирність.

Знову ж таки, добре підійдуть альваріньо/альбаріньо або "колючий" совіньйон блан із Чилі чи Нової Зеландії. Але по-справжньому виграшна комбінація зі смаженою рибою - це сухий ігристий напій, адже поєднання бульбашок і високої кислотності легко "протистоїть" тісту.

Шампанське blanc de blancs ідеально підходить для декадентського вибору або спробуйте дешевший французький креман.

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