Гороскоп для Маріуполя: з чим ще доведеться зіткнутися місту через війну

Гороскоп для Маріуполя-коли буде мир/ instagram.com/astrovikulova

Астролог Лілія Вікулова склала гороскоп для міста-героя Маріуполя, який війська РФ практично стерли з лиця землі.

За її словами, в молодик 1 квітня ще будуть несприятливі вказівки для влади, так як дата випадає на керівництво Марса і Сатурна, які тримають в напрузі місяць.

читайте такожКоли закінчиться війна і додому повернуться біженці: астропсихолог назвала точну дату"15 квітня і повний місяць 16 квітня - включають нові мул інші впливи. По-перше, Марс йде в Риби (схоже на припинення вогню). Саме повний місяць припадає на Юпітер. Планета удачі, достатку в карті міста може принести бажану тишу, мир, продовольство. Та й Венера вже допомагає в 4 будинку - сфері, що відповідає за землю і територію міста", - відзначила астролог.

Нагадаємо, раніше астропсихолог Валерія Мамічова розповіла, коли закінчиться війна і назвала дату повернення додому біженців. Це трапиться, коли основна маса планет покине знак зодіаку Риби і потік біженців припиниться.

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