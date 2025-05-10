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Чому важливо зберігати тишу у своїх будинках 11 травня: яке свято і день ангела

Віталій Кірсанов
10 травня 2025, 14:52
36
11 травня не можна сваритися зі своїми близькими, також заборонено лаятися, лихословити і сперечатися.
11 травня: яке свято і що не можна робити
11 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 11 травня
  • Народні традиції та прикмети
  • Що можна і не можна робити 11 травня

За новим церковним календарем, на 11 травня в Україні випадає четверта неділя після Великодня. Також церква відзначає священномученика Мокія, рівноапостольних Кирила і Мефодія, преподобного Софронія - затворника Києво-Печерського; святителя Никодима, архієпископа Сербського, праведної Тавіфи. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 11 травня

Кирило і Мефодій були братами і походили зі знатної родини з міста Солунь, Греція. Мефодій був старшим сином із сімох дітей у родині, а Кирило - наймолодшим. Мефодій був військовим і мав звання у візантійській армії. Під час військової служби перебував у Болгарському князівстві, там і вивчив слов'янську мову. Кирило з дитинства дуже добре вчився, володів кількома мовами.

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Обидва брати прийняли чернечий постриг і вирушили в монастир на горі Олімп. Пізніше братів відправили в Моравію проповідувати Євангеліє слов'янською мовою на прохання тамтешнього князя. Тоді брати і склали слов'янський алфавіт і переклали Євангеліє 863 року слов'янською мовою.

Кирило помер у віці 42 років, а Мефодія призначили архієпископом і він продовжував проповідувати слов'янською мовою, аж до самої смерті 885 року.

Преподобний Софроній був ченцем Києво-Печерського монастиря в 13 столітті. Ніс свій чернечий подвиг у Дальніх печерах.

Святий Мокій служив пресвітером у Македонії в третьому столітті. Був катований і усічений мечем під час гонінь християн імператором Діоклетіаном. Пізніше на честь святого було побудовано храм і туди було перенесено його мощі.

Святитель Никодим жив наприкінці 13 в 14 столітті. Походив із Сербії, пішов у чернецтво на гору Афон. Пізніше був призначений архієпископом Сербської землі. Святитель відзначився написанням церковних творів. Саме він здійснив переклад статуту Сави Освяченого з грецької на сербську мову. Помер святитель 11 травня 1324 року.

День праведної Тавіфи відзначається завжди в четверту неділю після Великодня. Тавіфа згадується в Біблії. Дівчина була праведницею і роздавала милостиню нужденним. Вона тяжко захворіла і померла, але була воскрешена апостолом Петром.

Народні традиції та прикмети

У народних традиціях, що мають дохристиянське коріння, відзначають День Мокія. Слов'яни вважали Мокія царем граду. Його намагалися задобрити молитвами та обрядами, щоб град не псував і не знищував садиби та овочі. Із книги Скуратівського "Місяцелик" дізнаємося такі прикмети до Дня Мокія:

  • якщо на Мокія дощ, то все літо буде дощовим;
  • туман також означає сире літо;
  • багряний захід сонця прогнозує грозове літо.
  • Також говорили, що дощ, який почався на Мокія, буде йти 40 днів.

Що не можна робити 11 травня

Не можна сваритися зі своїми близькими, також заборонено лаятися, лихословити і сперечатися. Поганим вважається в цей день ламати гілки і даремно витрачати багато води. Цього дня обережно ставилися до природи і зберігали тишу у своїх будинках.

Іменини та день ангела 11 травня

За новоюліанським календарем 11 травня відзначаємо день ангела Кирила.

Ім'я походить із грецької мови і означає "владика". У перській мові подібне слово перекладається як "сонце".

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