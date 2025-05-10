Чому важливо зберігати тишу у своїх будинках 11 травня: яке свято і день ангела

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 11 травня
- Народні традиції та прикмети
- Що можна і не можна робити 11 травня
За новим церковним календарем, на 11 травня в Україні випадає четверта неділя після Великодня. Також церква відзначає священномученика Мокія, рівноапостольних Кирила і Мефодія, преподобного Софронія - затворника Києво-Печерського; святителя Никодима, архієпископа Сербського, праведної Тавіфи. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 11 травня
Кирило і Мефодій були братами і походили зі знатної родини з міста Солунь, Греція. Мефодій був старшим сином із сімох дітей у родині, а Кирило - наймолодшим. Мефодій був військовим і мав звання у візантійській армії. Під час військової служби перебував у Болгарському князівстві, там і вивчив слов'янську мову. Кирило з дитинства дуже добре вчився, володів кількома мовами.
Обидва брати прийняли чернечий постриг і вирушили в монастир на горі Олімп. Пізніше братів відправили в Моравію проповідувати Євангеліє слов'янською мовою на прохання тамтешнього князя. Тоді брати і склали слов'янський алфавіт і переклали Євангеліє 863 року слов'янською мовою.
Кирило помер у віці 42 років, а Мефодія призначили архієпископом і він продовжував проповідувати слов'янською мовою, аж до самої смерті 885 року.
Преподобний Софроній був ченцем Києво-Печерського монастиря в 13 столітті. Ніс свій чернечий подвиг у Дальніх печерах.
Святий Мокій служив пресвітером у Македонії в третьому столітті. Був катований і усічений мечем під час гонінь християн імператором Діоклетіаном. Пізніше на честь святого було побудовано храм і туди було перенесено його мощі.
Святитель Никодим жив наприкінці 13 в 14 столітті. Походив із Сербії, пішов у чернецтво на гору Афон. Пізніше був призначений архієпископом Сербської землі. Святитель відзначився написанням церковних творів. Саме він здійснив переклад статуту Сави Освяченого з грецької на сербську мову. Помер святитель 11 травня 1324 року.
День праведної Тавіфи відзначається завжди в четверту неділю після Великодня. Тавіфа згадується в Біблії. Дівчина була праведницею і роздавала милостиню нужденним. Вона тяжко захворіла і померла, але була воскрешена апостолом Петром.
Народні традиції та прикмети
У народних традиціях, що мають дохристиянське коріння, відзначають День Мокія. Слов'яни вважали Мокія царем граду. Його намагалися задобрити молитвами та обрядами, щоб град не псував і не знищував садиби та овочі. Із книги Скуратівського "Місяцелик" дізнаємося такі прикмети до Дня Мокія:
- якщо на Мокія дощ, то все літо буде дощовим;
- туман також означає сире літо;
- багряний захід сонця прогнозує грозове літо.
- Також говорили, що дощ, який почався на Мокія, буде йти 40 днів.
Що не можна робити 11 травня
Не можна сваритися зі своїми близькими, також заборонено лаятися, лихословити і сперечатися. Поганим вважається в цей день ламати гілки і даремно витрачати багато води. Цього дня обережно ставилися до природи і зберігали тишу у своїх будинках.
Іменини та день ангела 11 травня
За новоюліанським календарем 11 травня відзначаємо день ангела Кирила.
Ім'я походить із грецької мови і означає "владика". У перській мові подібне слово перекладається як "сонце".
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