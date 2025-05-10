Чому важливо зберігати тишу у своїх будинках 11 травня: яке свято і день ангела

11 травня не можна сваритися зі своїми близькими, також заборонено лаятися, лихословити і сперечатися.

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11 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: pomisna.info

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Яке церковне свято 11 травня

Народні традиції та прикмети

Що можна і не можна робити 11 травня

За новим церковним календарем, на 11 травня в Україні випадає четверта неділя після Великодня. Також церква відзначає священномученика Мокія, рівноапостольних Кирила і Мефодія, преподобного Софронія - затворника Києво-Печерського; святителя Никодима, архієпископа Сербського, праведної Тавіфи. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 11 травня

Кирило і Мефодій були братами і походили зі знатної родини з міста Солунь, Греція. Мефодій був старшим сином із сімох дітей у родині, а Кирило - наймолодшим. Мефодій був військовим і мав звання у візантійській армії. Під час військової служби перебував у Болгарському князівстві, там і вивчив слов'янську мову. Кирило з дитинства дуже добре вчився, володів кількома мовами.

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Обидва брати прийняли чернечий постриг і вирушили в монастир на горі Олімп. Пізніше братів відправили в Моравію проповідувати Євангеліє слов'янською мовою на прохання тамтешнього князя. Тоді брати і склали слов'янський алфавіт і переклали Євангеліє 863 року слов'янською мовою.

Кирило помер у віці 42 років, а Мефодія призначили архієпископом і він продовжував проповідувати слов'янською мовою, аж до самої смерті 885 року.

Преподобний Софроній був ченцем Києво-Печерського монастиря в 13 столітті. Ніс свій чернечий подвиг у Дальніх печерах.

Святий Мокій служив пресвітером у Македонії в третьому столітті. Був катований і усічений мечем під час гонінь християн імператором Діоклетіаном. Пізніше на честь святого було побудовано храм і туди було перенесено його мощі.

Святитель Никодим жив наприкінці 13 в 14 столітті. Походив із Сербії, пішов у чернецтво на гору Афон. Пізніше був призначений архієпископом Сербської землі. Святитель відзначився написанням церковних творів. Саме він здійснив переклад статуту Сави Освяченого з грецької на сербську мову. Помер святитель 11 травня 1324 року.

День праведної Тавіфи відзначається завжди в четверту неділю після Великодня. Тавіфа згадується в Біблії. Дівчина була праведницею і роздавала милостиню нужденним. Вона тяжко захворіла і померла, але була воскрешена апостолом Петром.

Народні традиції та прикмети

У народних традиціях, що мають дохристиянське коріння, відзначають День Мокія. Слов'яни вважали Мокія царем граду. Його намагалися задобрити молитвами та обрядами, щоб град не псував і не знищував садиби та овочі. Із книги Скуратівського "Місяцелик" дізнаємося такі прикмети до Дня Мокія:

якщо на Мокія дощ, то все літо буде дощовим;

туман також означає сире літо;

багряний захід сонця прогнозує грозове літо.

Також говорили, що дощ, який почався на Мокія, буде йти 40 днів.

Що не можна робити 11 травня

Не можна сваритися зі своїми близькими, також заборонено лаятися, лихословити і сперечатися. Поганим вважається в цей день ламати гілки і даремно витрачати багато води. Цього дня обережно ставилися до природи і зберігали тишу у своїх будинках.

Іменини та день ангела 11 травня

За новоюліанським календарем 11 травня відзначаємо день ангела Кирила.

Ім'я походить із грецької мови і означає "владика". У перській мові подібне слово перекладається як "сонце".

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