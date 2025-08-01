Чому 2 серпня не можна шити і різати: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 2 серпня
- Що не можна робити 2 серпня
- Народні прикмети і традиції
У суботу, 2 серпня, віряни святкують день перенесення мощей святого первомученика Стефана. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке церковне свято 2 серпня
Святий Стефан був першим мучеником за віру в Ісуса Христа, тому його називають первомучеником. Він служив архідияконом в Єрусалимській Церкві і був відомий своєю проповіддю і ревною вірою. Близько 34 року він був несправедливо засуджений єврейським синедріоном і вбитий шляхом кам'янення за межами Єрусалима.ейський синедріон і вбитий шляхом кам'янення за межами Єрусалима.
Через багато років після смерті Стефана, приблизно 415 року, відбулося чудесне набуття його мощей. Згідно з церковною передачею, одному благочестивому чоловікові на ім'я Лукіан уві сні було відкрито місце поховання Стефана в селі Кафр-Гамала, поблизу Єрусалима.
Після віднайдення святі мощі було урочисто перенесено до Єрусалима, а згодом - у побудовану на його честь церкву Святого Стефана. За свідченням очевидців, під час перенесення відбувалися численні зцілення та інші чудеса, що ще більше зміцнило шанування святого.
Що не можна робити 2 серпня
Не можна сваритися, конфліктувати - будь-яка злість чи гнів принесуть у життя біди та нещастя.
Не слід рубати, шити, різати - вважається, що це може накликати хворобу.
Забороняється купатися у відкритих водоймах - бо вода вже "нечиста".
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- дощ 2 серпня - до дощової осені;
- почути грім - до довгого бабиного літа;
- сонячний день - чекайте на теплу й суху осінь;
- журавлі або ластівки низько літають, збираються - скоро похолодає.
У народі 2 серпня називалося Громовий день. Часто цього дня йшли грози з блискавкою і громом.
Іменини 2 серпня
Які завтра іменини: Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.
Талісманом людини, народженої 2 серпня, є альмандин. Один із різновидів граната, що несе в собі енергію вогню. Цей камінь особливо підходить тим, хто прагне розпалити пристрасть, пробудити чуттєвість і стати більш помітним для представників протилежної статі.
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