Чому 26 червня забороняється виконувати брудну роботу: яке церковне свято

У народі 26 червня носило назву Давид Струмінь. Цього дня наші предки пов'язували з водою і росою.

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26 червня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

Яке завтра церковне свято

Що не можна робити 26 червня

Народні прикмети і традиції

У четвер, 26 червня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Давида Солунського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке завтра церковне свято

Давид Солунський - християнський подвижник VI століття, відомий як стовпник, аскет і чудотворець, який подвизався поблизу міста Солунь (сучасні Салоніки, Греція).

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Святий Давид ще змолоду обрав чернецтво, вступивши в обитель поблизу Солуні, де провів кілька років у молитвах, пості та послуху. Його бажанням було досягти ще вищої духовної досконалості, тому він наслідував подвиг святих стовпників: побудував собі невелику келію просто неба на мигдалевому дереві, де прожив три роки, не сходячи з місця, в безперервній молитві.

Цей подвиг, з одного боку, виявляв його неабияку духовну витривалість, з іншого - приваблював до нього багатьох людей, які приходили по пораду, зцілення та духовну підтримку.

Після трьох років подвигу, святий Давид, за одкровенням Божим, зійшов із дерева й оселився в келії біля храму святого Феодора у Фессалоніці. Він продовжував вести суворе аскетичне життя, маючи дар зцілення, прозорливості та чудотворення.

Одного разу, на прохання фессалонікійських жителів і з благословення архієпископа, преподобний Давид вирушив до Константинополя, щоб заступитися перед імператором за місто, яке страждало від утисків з боку місцевої влади. Згідно з житієм, імператор Юстиніан I, почувши слова святого, був глибоко зворушений його смиренністю і святістю і виконав його прохання.

Преподобний Давид заспокоївся в мирі. Його чесні мощі прославилися незліченними чудесами. Зберігаються вони в монастирі святого Теодора у Фессалоніці. Святий шанується як покровитель Фессалонік, а також приклад безмежної довіри до Бога.

Що не можна робити 26 червня

Не можна лихословити, сваритися - святий Давид був прикладом смирення.

Не слід відмовляти ближньому в допомозі - вас спіткає біда.

Забороняється виконувати брудну роботу - можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

26 червня гримить - на довгу негоду;

дощ на Давида - до гарного врожаю зернових;

на деревах багато роси вранці - день буде сонячним;

день ясний і сухий - літо буде гарне, але осінь суха і холодна;

багато комарів і мошок увечері - завтра буде спекотно.

У народі 26 червня носило назву Давид Струмінь. Цей день наші предки пов'язували з водою і росою. Говорили, що цього дня "Давид струшує воду на ниву", тому дощ на 26 червня вважався благословенним.

Іменини 26 червня

Які завтра іменини: Борис, Микола, Остап, Роман, Христина.

Талісманом людини, народженої 26 червня, є місячний камінь. Цей камінь назвали місячним через його унікальне, ніжне сяйво, що нагадує сріблясто-блакитне світло повного місяця.

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