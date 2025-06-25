Чому 26 червня забороняється виконувати брудну роботу: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке завтра церковне свято
- Що не можна робити 26 червня
- Народні прикмети і традиції
У четвер, 26 червня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Давида Солунського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Яке завтра церковне свято
Давид Солунський - християнський подвижник VI століття, відомий як стовпник, аскет і чудотворець, який подвизався поблизу міста Солунь (сучасні Салоніки, Греція).
Святий Давид ще змолоду обрав чернецтво, вступивши в обитель поблизу Солуні, де провів кілька років у молитвах, пості та послуху. Його бажанням було досягти ще вищої духовної досконалості, тому він наслідував подвиг святих стовпників: побудував собі невелику келію просто неба на мигдалевому дереві, де прожив три роки, не сходячи з місця, в безперервній молитві.
Цей подвиг, з одного боку, виявляв його неабияку духовну витривалість, з іншого - приваблював до нього багатьох людей, які приходили по пораду, зцілення та духовну підтримку.
Після трьох років подвигу, святий Давид, за одкровенням Божим, зійшов із дерева й оселився в келії біля храму святого Феодора у Фессалоніці. Він продовжував вести суворе аскетичне життя, маючи дар зцілення, прозорливості та чудотворення.
Одного разу, на прохання фессалонікійських жителів і з благословення архієпископа, преподобний Давид вирушив до Константинополя, щоб заступитися перед імператором за місто, яке страждало від утисків з боку місцевої влади. Згідно з житієм, імператор Юстиніан I, почувши слова святого, був глибоко зворушений його смиренністю і святістю і виконав його прохання.
Преподобний Давид заспокоївся в мирі. Його чесні мощі прославилися незліченними чудесами. Зберігаються вони в монастирі святого Теодора у Фессалоніці. Святий шанується як покровитель Фессалонік, а також приклад безмежної довіри до Бога.
Що не можна робити 26 червня
Не можна лихословити, сваритися - святий Давид був прикладом смирення.
Не слід відмовляти ближньому в допомозі - вас спіткає біда.
Забороняється виконувати брудну роботу - можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
Народні прикмети і традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- 26 червня гримить - на довгу негоду;
- дощ на Давида - до гарного врожаю зернових;
- на деревах багато роси вранці - день буде сонячним;
- день ясний і сухий - літо буде гарне, але осінь суха і холодна;
- багато комарів і мошок увечері - завтра буде спекотно.
У народі 26 червня носило назву Давид Струмінь. Цей день наші предки пов'язували з водою і росою. Говорили, що цього дня "Давид струшує воду на ниву", тому дощ на 26 червня вважався благословенним.
Іменини 26 червня
Які завтра іменини: Борис, Микола, Остап, Роман, Христина.
Талісманом людини, народженої 26 червня, є місячний камінь. Цей камінь назвали місячним через його унікальне, ніжне сяйво, що нагадує сріблясто-блакитне світло повного місяця.
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Реформа церковного календаря в Україні
Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.
Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського міра". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.
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