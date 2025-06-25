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Чому 26 червня забороняється виконувати брудну роботу: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
25 червня 2025, 12:14
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У народі 26 червня носило назву Давид Струмінь. Цього дня наші предки пов'язували з водою і росою.
26 червня: яке церковне свято і що не можна робити
26 червня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash

Ви дізнаєтеся:

  • Яке завтра церковне свято
  • Що не можна робити 26 червня
  • Народні прикмети і традиції

У четвер, 26 червня, віряни святкують день пам'яті святого преподобного Давида Солунського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке завтра церковне свято

Давид Солунський - християнський подвижник VI століття, відомий як стовпник, аскет і чудотворець, який подвизався поблизу міста Солунь (сучасні Салоніки, Греція).

відео дня

Святий Давид ще змолоду обрав чернецтво, вступивши в обитель поблизу Солуні, де провів кілька років у молитвах, пості та послуху. Його бажанням було досягти ще вищої духовної досконалості, тому він наслідував подвиг святих стовпників: побудував собі невелику келію просто неба на мигдалевому дереві, де прожив три роки, не сходячи з місця, в безперервній молитві.

Цей подвиг, з одного боку, виявляв його неабияку духовну витривалість, з іншого - приваблював до нього багатьох людей, які приходили по пораду, зцілення та духовну підтримку.

Після трьох років подвигу, святий Давид, за одкровенням Божим, зійшов із дерева й оселився в келії біля храму святого Феодора у Фессалоніці. Він продовжував вести суворе аскетичне життя, маючи дар зцілення, прозорливості та чудотворення.

Одного разу, на прохання фессалонікійських жителів і з благословення архієпископа, преподобний Давид вирушив до Константинополя, щоб заступитися перед імператором за місто, яке страждало від утисків з боку місцевої влади. Згідно з житієм, імператор Юстиніан I, почувши слова святого, був глибоко зворушений його смиренністю і святістю і виконав його прохання.

Преподобний Давид заспокоївся в мирі. Його чесні мощі прославилися незліченними чудесами. Зберігаються вони в монастирі святого Теодора у Фессалоніці. Святий шанується як покровитель Фессалонік, а також приклад безмежної довіри до Бога.

Що не можна робити 26 червня

Не можна лихословити, сваритися - святий Давид був прикладом смирення.

Не слід відмовляти ближньому в допомозі - вас спіткає біда.

Забороняється виконувати брудну роботу - можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • 26 червня гримить - на довгу негоду;
  • дощ на Давида - до гарного врожаю зернових;
  • на деревах багато роси вранці - день буде сонячним;
  • день ясний і сухий - літо буде гарне, але осінь суха і холодна;
  • багато комарів і мошок увечері - завтра буде спекотно.

У народі 26 червня носило назву Давид Струмінь. Цей день наші предки пов'язували з водою і росою. Говорили, що цього дня "Давид струшує воду на ниву", тому дощ на 26 червня вважався благословенним.

Іменини 26 червня

Які завтра іменини: Борис, Микола, Остап, Роман, Христина.

Талісманом людини, народженої 26 червня, є місячний камінь. Цей камінь назвали місячним через його унікальне, ніжне сяйво, що нагадує сріблясто-блакитне світло повного місяця.

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Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні - процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, як 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом із Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "руського міра". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архієпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

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