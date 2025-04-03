Кому молитися 4 квітня, щоб позбутися хвороб: яке свято, прикмети

У церковне свято 4 квітня, як і в будь-який інший день, не слід лаятися, пліткувати, ображатися.

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Яке церковне свято 4 квітня

Про що говорять прикмети на 4 квітня

Що можна і не можна робити 4 квітня

За новоюліанським календарем 4 квітня церква вшановує преподобного Іосифа Писавця, преподобного Георгія з Малеї, преподобного Іосифа Багатохворобливого Києво-Печерського, преподобного Зосиму, ікону Божої Матері "Геронтісса". Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято завтра, 4 квітня

Святий Йосип Піснописець народився в Сицилії наприкінці VIII століття. У 15 років він пішов ченцем у Солунський монастир. За часів іконоборства Йосипа закували в кайдани і кинули у в'язницю на острові Крит. Там святий провів шість років. Опісля служив у церкві Іоанна Златоуста. Коли до нього почали приєднуватися учні, заснував свою обитель і відкрив у собі дар складати пісні. Своїм учням преподобний залишив 300 канонів, тобто церковних пісень. Святий прожив майже 100 років.

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Ікона Божої Матері "Геронтісса" зберігається в монастирі Пантократора на горі Афон. Ікона відома своїми цілющими чудотворними властивостями. Хто і коли точно написав цю ікону - невідомо.

Преподобний Георгій Пелопоннеський був ченцем у IX столітті на горі Мале в Пелопоннесі. Він згадується як чудотворець і земний ангел.

Йосип Багатохворобливий був ченцем Києво-Печерського монастиря в XV столітті. Він став ченцем через обітницю, яку дав Господу у своїх молитвах, коли тяжко захворів. Мощі преподобного зберігаються в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Преподобний Зосима Ворбозомський був засновником монастиря на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці недалеко від Білозерська на Ворбозомському озері. Монастир був заснований у XV столітті.

Про що говорять прикмети на 4 квітня

У народі 4 квітня - свято Вільхові оглядини. За прикметами дня судять про погоду і яким буде літо:

день сонячний і ясний - літо таким же буде;

дощ із ранку - до дощового літа;

на деревах кора потріскалася - очікується гарна погода;

птахи повернулися з теплих країн, але не співають - ще будуть морози.

У народі цього дня дивилися на вільху: якщо на ній розпустилися листочки раніше, ніж у берези - то влітку буде багато дощів.

Що не можна робити 4 квітня

У церковне свято 4 квітня, як і в будь-який інший день, не слід лаятися, пліткувати, ображатися. Заборонено ображати кого-небудь, особливо літніх людей, відмовляти їм у допомозі.

Триває Великий піст: тим, хто поститься, слід дотримуватися сухоїдіння. Важливо не забувати, що обмеження в їжі - не головне, потрібно стежити за своїми думками, словами і вчинками.

Що не можна робити за народними прикметами: кричати на журавлів і проганяти їх - це до нещасть.

Що можна робити 4 квітня

У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до Богородиці перед її чудотворною іконою "Геронтіссою" - вважається, що святиня допомагає позбутися хвороб, зокрема й невиліковних, допомагає людям у скорботних життєвих обставинах, виявляє милість людям похилого віку, допомагає під час пологів, позбавляє від безпліддя, а також у навчанні.

За народними звичаями цього дня заведено заготовляти кору вільхи - вона містить дубильні речовини, які допомагають зупинити кровотечу і лікувати запалення.

Хто відзначає день ангела 4 квітня

Іменини за церковним календарем відзначають Марія, Адріан, Веніамін, Георгій, Йосип, Іван, Зосима, Микита, Микола, Никифор, Федір і Яків.

За старим стилем день ангела у Василя, Дар'ї, Таїсії.

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