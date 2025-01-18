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Яке сьогодні свято 18 січня 2025 року: що заборонено робити цього дня

Юлія Закрепа
18 січня 2025, 05:00
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Яке православне свято 18 січня - Главред поділився цікавою інформацією про свято цього дня.
Яке сьогодні свято 18 січня 2025 року: що заборонено робити цього дня
Що не можна робити 18 січня / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Яке церковне свято в Україні відзначають 18 січня та які особливості воно має для українців. У цьому матеріалі ви дізнаєтеся про особливі традиції, історію походження та звичаї, яких варто дотримуватися цього дня.

Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити у день святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

Яке сьогодні свято

18 січня відзначають такі свята:

відео дня
  • Всесвітній день сніговика
  • День Вінні Пуха
  • Національний день кави для гурманів

Яке сьогодні свято церковне

За новим церковним календарем, 18 січня в Україні відзначають день святих Анатасія і Кирила, архієпископів Олександрійських.

Відомо, що вони були видатними святителями, які зіграли важливу роль у затвердженні догматів Православної віри та захисту їх від єретичних вчень. Анатасій Великий був архієпископом Олександрії та відомим богословом, який відстоював Нікейський Символ Віри і боровся проти аріанства. Його праці мають велике значення для християнської догматики.

Кирил Олександрійський був наступником Анатасія на посту архієпископа Олександрії. Він також боровся проти єретичних вчень, зокрема проти несторіанства і зробив великий внесок у розвиток богословської думки.

Реформа церковного календаря в Україні

Реформа церковного календаря в Україні — процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, коли 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового.

Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "російського світу". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архиєпископ Святослав,висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

День Ангела 18 січня

18 січня свої іменини відзначає володар такого імені як Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Кирило, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Сергій, Марія, Оксана.

Що не можна робити 18 січня

  • В народі існує важлива прикмета, що від цього дня і до Великодня заборонено справляти весілля, вінчання та хрестини.
  • Також здавна вважалось, що цього дня не варто сваритися з рідними чи тримати на них старі образи - сварка може затягнутись на цілий рік.

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