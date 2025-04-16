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Що потрібно зробити 17 квітня до сходу сонця: традиції в Чистий четвер

Віталій Кірсанов
16 квітня 2025, 13:32
163
У Чистий четвер церква згадує Таємну вечерю і зраду Юдою свого вчителя.
Що потрібно зробити 17 квітня до сходу сонця
Що потрібно зробити 17 квітня до сходу сонця / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 17 квітня
  • Народні традиції та прикмети на Чистий четвер
  • Іменини та день ангела 17 квітня

За новоюліанським календарем 17 квітня церква в Україні вшановує священномученика Симеона, єпископа Персидського; мученика Адріана; мученика Агапіта, папу Римського. Християни обох обрядів також зустрічають Чистий четвер. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 17 квітня

У Чистий четвер церква згадує Таємну вечерю і зраду Юдою свого вчителя. З цього дня починається так зване "великоднє тридення", яке охоплює четвер, п'ятницю і суботу Великого тижня перед Великоднем.

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Священномученик Симеон був єпископом Перським і настоятелем усієї християнської церкви в Персії в IV столітті. Святий Симеон виступив проти утисків християн перським царем і відмовився виконувати його накази. За це його кинули до в'язниці, а потім стратили.

Святий мученик Адріан був убитий язичниками в III столітті за відмову приносити жертву язичницьким богам.

Святитель Агапіт жив наприкінці V - на початку VI століття. Вірною службою і благочестивим життям заслужив обрання на престол Папи римського.

Народні традиції та прикмети на Чистий четвер

Чистий четвер - особливий день у народних традиціях. Він уособлює не тільки християнські звичаї, а й давні українські традиції слов'янського коріння. Це день очищення не лише від пилу та бруду, а й від гріхів, від провини. У наших предків були особливі ритуали:

  • умитися самому й умити дітей до сходу сонця;
  • ретельно прибрати в хаті;
  • почистити хлів і стайню;
  • навести лад у городах і садах;
  • підстригтися і поголитися;
  • вимити діжу, в якій готується хліб.

На городах збирали і спалювали торішнє листя і бадилля. Цей обряд за віруваннями володів захисною силою і у вогні згорали зима, холод і всяка нечисть. Вогонь ніс очисну силу.

Таким чином люди готувалися до свят, не просто прибираючи, а й очищаючись від поганого минулого. У свято входили не тільки з чистими обійстями, а й очищеними думками. Саме тому в перші дні Страсного тижня люди обов'язково йшли сповідатися.

Саме в четвер Юда продав свого вчителя за 30 срібняків. За народними уявленнями, цього дня на землю вилазить усяка зла нечисть. Слід уникати плазунів і добре вимитися водою, щоб звільнитися від злих думок і намірів.

У карпатських регіонах Чистий четвер називали Живим. Там розпаленим вогнем обкурювали худобу, також для очищення від злих духів.

Свічки, які запалювали під час служби в церквах, несли додому і намагалися зберегти вогонь якомога довше. Ним також обкурювали будинок від нечистої сили. Також випалювали хрести на склепінні та в хліві.

Слід зауважити, що в Чистий четвер відзначається ще одне важливе народне свято - Мертвецький Великдень. Це Великдень мертвих. Цього дня згадують померлих і відвідують їхні могили.

У слов'ян на українських землях існував культ померлих, їхнє вшанування - обов'язкова особлива традиція, яка прослідковується і тепер через тисячоліття.

Іменини та день ангела 17 квітня

За церковним календарем 17 квітня іменини святкують Семен і Адріан.

Ім'я Семен походить із давньоєврейської мови і означає "почутий Богом".

Адріан - латинське ім'я, що означало "житель Адріатичного моря", тобто родом з Адріатики.

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